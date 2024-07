Aseguran que el matrimonio de Jennifer López y Ben Affleck terminó hace meses

A pesar de la odisea que representó reunirse nuevamente para dos personalidades mediáticas como Jennifer Lopez y Ben Affleck, las especulaciones indican que la popular pareja ha vuelto a encontrarse en un punto sin retorno en su relación.

Si bien los rumores sobre el fin de su matrimonio han circulado durante meses, ambos han hecho esfuerzos por mostrar unidad en público. No obstante, el portal PageSix detalla que fuentes informaron que su separación ocurrió ya en marzo, aunque Affleck sigue siendo muy protector con la intérprete de "On the Floor".

Jennifer López y Ben Affleck en " Forces of Nature (1999)". Foto: Instagram/IMDb.

En las últimas semanas, ambos han sido vistos por separado. En marzo, por ejemplo, JLO asistió sola a la Alfombra Roja del Met Gala, algo inusual dado que solían estar juntos en eventos similares. También estuvo ausente en el lanzamiento de "Atlas", la película de la artista. Más tarde, cuando Lopez estaba a punto de comenzar su gira por Estados Unidos, se canceló "This Is Me...Live" para que pudiera tomarse un tiempo libre y estar con su familia y amigos cercanos. "Estoy completamente desconsolada y devastada por decepcionarlos", dijo Jennifer en el comunicado.

Captura.

Además, Ben Affleck se mudó de la mansión que compartieron después de casarse, optando por alquilar una casa y más recientemente, se informó que ha sacado sus pertenencias de la residencia.

JLO también viajó a Italia y Francia de vacaciones sin su pareja. Se les ha visto de la par en eventos como la graduación de uno de los hijos del actor y en otras salidas donde los paparazzi estuvieron presentes en Los Ángeles

Mientras tanto, ambos continúan manteniendo silencio, sin confirmar ni negar lo reportado por los medios.