En la madrugada del 10 de mayo, el equipo técnico de Los Ángeles Azules sufrió un asalto en plena carretera México-Puebla, a la altura del kilómetro 61. El siniestro ocurrió cuando una de sus camionetas fue interceptada por un presunto retén irregular, según el testimonio del Dr. Elías Mejía Avante, bajista y fundador del grupo.

“Imagínate, estás durmiendo tranquilo y a las 2:30 o 3 de la mañana te llaman para decirte que secuestraron la camioneta con el equipo. Nos avisaron que la camioneta con el equipo ya no aparecía, no sabían a dónde se la habían llevado. Te da taquicardia, sientes que algo se rompe”, relató en entrevista para EL UNIVERSAL.

Cuatro días después del robo, la Fiscalía General del Estado de Puebla informó que los instrumentos fueron localizados en un terreno baldío en San Rafael Tlanalapan, comunidad del municipio de San Martín Texmelucan.

Lee también: Staff de Los Ángeles Azules fue vícitma de secuestro exprés; uno de sus integrantes resultó lesionado por un disparo

El equipo fue localizado en un terreno baldío

El Dr. Elías reconoció la intervención de las autoridades capitalinas tras el robo del equipo. Señaló que hubo una gestión directa por parte de la presidenta de México Claudia Sheinbaum, quien —según su versión— instruyó a su equipo a localizar los instrumentos

“Hizo una labor titánica con su gente”, dice el artista.

Según la versión del músico, las cajas fueron encontradas en una zona baldía de una milpa y todavía están en proceso de verificación para confirmar si todo el material fue recuperado y si se encuentra en condiciones óptimas para ser utilizado en los próximos conciertos.

“Nos avisaron hoy en la madrugada que lo encontraron. No sabemos si es todo. Nos mandaron fotos y estaban las cajas ahí, tiradas. Hay que revisar una por una para confirmar que es el equipo original y que no falte nada”, explicó el bajista.

A pesar del impacto emocional y operativo, Mejía Avante señala que se mantienen enfocados en cumplir con sus compromisos laborales. El grupo ya está organizando la renta de instrumentos para poder presentarse este viernes en Morelia, como parte de su agenda de conciertos.

“El problema es que muchos instrumentos están diseñados para cada músico. En mi caso, llevo años tocando con un bajo específico, y encontrar uno igual no es fácil. Pero no podemos faltar, el público espera que estemos ahí”.

El integrante de Los Ángeles Azules también reflexionó sobre la necesidad de fortalecer la seguridad en las carreteras del país, especialmente para quienes viajan constantemente por motivos laborales.

“El problema es grave, todas las carreteras de México están complicadas. No sabes si el retén que te detiene es legal o no. En nuestro caso, no revisaron nada, solo se llevaron la camioneta. No sabemos si eran verdaderos elementos de seguridad”, comentó.

“Hace falta que los retenes sean identificables y que exista vigilancia constante. No solo por los artistas, sino por toda la gente que se mueve por trabajo”, puntualiza.

Fans se solidarizan con la agrupación tras el robo

Tras darse a conocer el robo, la agrupación recibió mensajes de solidaridad de sus seguidores en distintas partes del mundo, lo que el Dr. Elías considera como una señal de respaldo y conciencia sobre el problema de la inseguridad en el país.

“Nos escribieron de todo México, Centroamérica, Sudamérica, Canadá, gente que ya nos sigue de Europa, nos escribieron preguntando qué había pasado, cómo estábamos. También pidiéndonos que exijamos seguridad, no solo para nosotros, sino para todos los trabajadores que se trasladan en México”.

rad