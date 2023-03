Arturo Peniche aclara si dijo o no que Thalía tenía mal aliento

Arturo Peniche asegura que no volverá a conceder una entrevista al reportero que inventó que había dicho que Thalía tenía mal aliento, situación que lo puso en jaque con su gran amiga, con la que protagonizó la exitosa telenovela “María Mercedes” por lo que, tras 30 años de su estreno, el actor aclara lo que verdaderamente ocurrió.

Durante su visita a casa de Mara Patricia Castañeda, el actor mexicano dejó muy en claro que él es de esos interpretes que no sienten nada cuando dan un beso de telenovela y, aunque la periodista insistió, cuestionándole si eso era verdaderamente cierto o posible, Peniche se mantuvo firme ante su respuesta.

“Nunca he permitido, nunca, que la ficción transgreda mi vida”, destacó. “Nunca he visto a mis compañeras como mujeres, las he visto como personajes y ya que salimos de ahí, van a mi casa, comen con nosotros, o sea en toda mi vida nunca escondí a mi esposa”, expresó.

De hecho, el actor dijo que no le sorprendía que aquellas actrices y actores que deciden emprender una relación, luego de ser compañeros de reparto, duraran poco tiempo, ya que lo único que buscan es prolongar la historia que se contaba en la pantalla chica, por lo que su historia de amor no podría durar mucho.

A lo largo de su trayectoria, Peniche contó que ha tenido la oportunidad de trabajar en más de una ocasión con grandes compañeras, como es el caso de Victoria Ruffo, Erika Buenfil y Leticia Calderón, con las cuales aún mantiene una excelente relación, sin embargo, el tema de interés en esta entrevista fue Thalía que, pese a participar sólo en un proyecto juntos, se volvieron muy buenos amigos.



Foto: IMDb

Castañeda aprovechó para preguntarle al actor qué opinada de la ocasión en que a Thalía le preguntaron cuál de todos los actores que había besado era mejor con los besos, a lo que ella respondió que él, y luego de un largo silencio, Arturo Peniche se limitó a contestar: “Es una mujer casada”.

Y más adelante destacó:

“Mira yo agradezco mucho el comentario de ella, no sabe lo que provocó, no conflictos en mi matrimonio, para nada, sino lo que provocó en todas las demás mujeres, ya todas me ven y lo primero que quieren (…)”, bromeó.

Fue en este contexto que Arturo consideró que es su compromiso como actor lo que ha provocado que sus besos en pantalla parezcan reales, pues su objetivo es que el público vibre con la historia. De hecho, detalló que suele sentarse a hablar con sus compañeras para llegar a un acuerdo y aclarar que todo lo que sucede en esas escenas es con respeto.

La comunicación con Thalía fue una de las mejores que logró tener con una compañera, por ello, cuando se publicó una nota en la que aseguraban que había dicho que la cantante tenía mal aliento, todas y todos quedaron muy sorprendidos, pero Peniche aclaró que las cosas no habían sucedido como aparentaba el reportaje.

“A ese reportero en la vida le vuelvo a dar una entrevista y se lo dije en la cara, amo a Thalía”, aclaró.

El actor contó que él y Thalía se llevaban muy pesado, por ello, cuando la actriz volvía al set de “María Mercedes” le presumía qué había comido y se acercaba para que Arturo percibiera el aroma de su aliento, como cuando comía mojarra con ajo, por lo que, cuando Peniche tuvo la oportunidad, buscó cómo vengarse.

De esa manera, un día que les tocaba grabar una escena en la que su personaje obligaba a María Mercedes a tener relaciones sexuales con él, Arturo comió una gran porción de cebolla antes de aparecer en el set: al momento de grabar, el actor la besó y Thalía apenas pudo resistir el mal aliento que despedía, por lo que el forcejeó fue tan real que no hubo necesidad de graba otra toma.

“Fue una cosa superdivertida, siempre nos respetamos como amigos y nos hacíamos maldades”, destacó.

