Arturo López Gavito ve a un hombre ganar “La Academia”

Al crítico Arturo López Gavito le parecería interesante que un hombre ganará esta edición de “La Academia”, ya que son varias temporadas en que las mujeres ganan; las más recientes fueron Dalú y Paola Chuc. “Puede ser una Academia que gane finalmente (un hombre), después de hace mucho no tenemos a un hombre ganador y eso me parece un panorama interesante”. Las puestas corren sobre Andrés, un chico que ha sorprendido por su disciplina y su personalidad. ¿Será que replique el éxito de Carlos Rivera o Yahir?

A Ely Guerra prefería ser Cristina o Chabela

Cuando Ely Guerra era niña se quejó mucho de que la llamaran por su verdadero nombre, Elizabeth o Ely, no le gustaba porque hubiera preferido tener uno de origen mexicano. “¿Por qué me pusiste un nombre inglés, mamá?”, cuenta. “Llámate como quieras”, le respondían. Ella se auto nombraba Cristina y su le decían Ely, no volteaba. “Después como que entendí que tal vez me gustaba mucho ‘Chabela’, entonces volteaba. De alguna u otra forma Chabela (Vargas) ha estado presente”.

Eugenia León padece COVID19

Todo estaba listo para que Eugenia León diera una charla con los medios de comunicación sobre una próximo homenaje a Chavela Vargas, sin embargo no le quedó de otra que dejarlos plantados ya que horas antes de esta cita dio positivo a COVID19. Empezó a sentir malestares en su cuerpo desde el martes pasado, por lo que después se hizo la prueba y dio positivo. Esperemos que se recupere pronto.