El día de las elecciones en Estados Unidos llegó y muchos artistas se han manifestado a través de sus redes sociales en favor de repetir el mandato del candidato republicano y actual presidente, Donald Trump.

Su campaña ha sido especialmente mediática por contar con el apoyo de muchos actores, conductores y cantantes que lo han apoyado, abandonado e incluso se han colocado como sus rivales, como es el caso del rapero Kanye West, quien pasó de estar a favor de sus propuestas a decir que todo en su mandato era un caos y postularse como candidato a la presidencia.

En julio el cantante anunció sus intenciones de participar en la contienda como candidato independiente a partir de un tuit: "Debemos materializar la promesa de Estados Unidos mediante la confianza en Dios, la unificación de nuestra visión y la construcción de nuestro futuro. ¡Me postulo a presidente de Estados Unidos! #2020VISION", escribió West quien finalmente sólo logró reunir los votos para presentarse al cargo en nueve estados.

Hoy, las boletas de esos estados: Iowa, Arkansas, Colorado, Oklahoma, Vermont, Utah, Idaho, Minnesota y Tennessee incluyen el nombre del rapero en la boleta de elecciones. Para otros casos en los que no aparece, West decidió hacer publicaciones en Twitter donde enseña cómo votar por él y afirmó que esta es la primera vez que él vota y lo hizo por él mismo.

KEEP BELIEVING KANYE 2020 Thank you Jesus Christ pic.twitter.com/OgFDGOCAOp — ye (@kanyewest) November 3, 2020

Otros artistas activos durante las elecciones

La actriz Bonnie Paul compartió una imagen donde tanto ella como el actor John Voight, padre de Angelina Jolie posan junto a la bandera y el candidato Republicano.

"Oremos por Donald Trump y por esta tierra de los libres le pedimos a Dios que ilumine los cielos y pedimos que las verdades prevalezcan y que nos dé su amor y protección para todos", dice el pie de foto.

We pray for @realDonaldTrump and for this land of the free we ask god to light up the skies and we ask for truths to prevail and may He give us his love and protection for all pic.twitter.com/6U7J9Hde46 — Bonnie Paul (@BonniePaulMusic) November 3, 2020



Kirstie Alley se mantuvo muy activa antes y durante las elecciones. Hoy ha estado al pendiente de evitar un fraude electoral, compartiendo tuits de advertencias y noticias.

Entusiasta Stephen Baldwin posteó un video en el que se ven unas carrozas de apoyo a Trump.

Isaiah Washington, actor de “Grey’s Anatomy”, que anunció a finales de 2019 que ya no se sentía demócrata y apoyó las soluciones de Trump, compartió en su Instagram un gráfico en el que aseguró que la comunidad negra está con el republicano.

En sus historias de Instagram, la actriz Stacey Dash alentó con una imagen en la que se lee "Libertad". Anteriormente se ha manifestado en favor de Trump y en twitter escribió "Oramos contra todo fraude electoral en el nombre de Jesús. Amén".

It's a new month! It doesn't have to be a new year for us to get excited about setting our new resolutions. What's something that you can start planning RIGHT NOW to make you dreams come true? pic.twitter.com/vriRPkzReE — Stacey DASH (@staceydash) November 2, 2020



El dos veces nominado al Premio Oscar, James Woods estuvo haciendo campaña contra el candidato demócrata Joe Biden a través de su Twitter, donde dijo que sus discursos en contra del racismo no se entendían e incluso compartió una imagen donde acusa a Biden de ser un peligro para la comunidad negra.

Sylvester Stallone, quien ha compartido imagines junto a Trump, hoy incluso vendió artículos como playeras y sudaderas que combinaban la bandera de Estados Unidos y la silueta de su personaje como Rocky Balboa, que es un boxeador estadounidense "Siempre sigue golpeando", escribió el actor de 74 años.

Otros que han apoyado la campaña del candidato republicano son El rapero 50 Cent (Curtis James Jackson III). Kid Rock, quien incluso se unió al hijo del presidente en un mitin de campaña en Michigan el pasado 14 de septiembre y el rapero Lil Wayne, que el 29 de octubre compartió una fotografía junto al presidente, y contó que se reunió con él.

