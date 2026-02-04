Más Información

A estas alturas de su relación con , no deja de llamar la atención que despierte admiración y atracción dentro de la industria musical. Prueba de ello es que el cantante colombiano Chelo Ramírez habló de lo que siente por la intérprete.

En una entrevista con La Chicuela, el artista, quien también se ha desarrollado dentro del regional mexicano, reveló que ha seguido la carrera de la hija menor de Pepe Aguilar desde su adolescencia. “Ella tenía sus muñecas y todo, que la representaban, también su descendencia musical. Todo era muy bonito”, expresó.

Ramírez aseguró que desde entonces le pareció una mujer muy hermosa. Con el paso del tiempo, y al ver constantemente publicaciones relacionadas con Ángela, se inspiró para escribirle una canción romántica.

La cantante vivió uno de sus años más polémicos. Foto: Instagram.

Una de sus estrofas dice: “Que mi sueño se hiciera real para que yo fuera tuyo”.

El tema, titulado “Pa hacerme viral”, fue compuesto en 2023, antes de que la cantante iniciara su relación actual. Chelo explicó que la canción nació desde el aprecio artístico, aunque admitió con una sonrisa que también tenía la ilusión de que se hiciera viral y de coincidir con ella. “Es una mamacita, me encanta”, comentó.

Ramírez dejó en claro que respeta la vida personal de Ángela y expresó su reconocimiento hacia la voz de Christian Nodal y lo que ha hecho por el género musical.

Chelo Ramírez defiende a Ángela del hate

Sobre la atención mediática que ha rodeado a la pareja tras hacer pública su relación, Chelo se mostró sorprendido por los comentarios negativos dirigidos hacia la cantante. “Es una mujer que solo tiene talento y cosas bonitas artísticamente para hablar”, concluyó.

Actualmente, Ángela Aguilar se encuentra enfocada en los preparativos de su boda religiosa. De acuerdo con declaraciones que ofreció a la prensa en 2025, la ceremonia se llevará a cabo en mayo próximo y, aunque no se han dado mayores detalles, se ha mencionado que podría realizarse en el rancho El Soyate, propiedad de la familia Aguilar, ubicado en Zacatecas.

Christian Nodal y Ángela Aguilar siguen en una "luna de miel" con mutuas muestras de amor.
