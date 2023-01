Aristeo Cázares abandona TV Azteca; argumenta que necesita crecer profesionalmente

Aristeo Cázares dio a conocer la noticia de que su relación con TV Azteca ha terminado, luego de que presentara su renuncia a “Venga la alegría: fin de semana”, programa en que el participó como conductor desde la primera emisión de ese proyecto, y aunque el deportista se dijo agradecido por todas las oportunidades que le brindó la televisora, también mostró su molestia ante los comentarios que han surgido desde su salida.

Aunque el exconcursante de “Exatlón” aseguró que no quería hablar del tema públicamente, después de percatarse que eran muchos los dimes y diretes en torno a su salida del matutino, tomó la decisión de realizar una transmisión en vivo, para aclarar algunos puntos que indicó que le parecía que estaban malinterpretándose, situación que le dolía, pues expresó que el hecho de que abandone la televisora no significa que no esté agradecido con ella.

“Jamás mordería a la mano que me dio de comer”, dijo durante la transmisión.

El deportista de 27 años dijo que, desde el mes de noviembre, habló con los ejecutivos de la empresa, para darles a conocer su decisión de abandonar la televisora, con la que comenzó a participar desde 2017, cuando formó parte de una de las ediciones del reality show “La isla”, a partir de ahí, Aristeo apareció en diferentes competencias televisivas, como “Exatlón” y “MasterChef Celebrity”, fue gracias a estos shows que se dio a conocer y consiguió su primera oportunidad como conductor.

“Vengo avisándole a TV Azteca verbalmente y por escrito; avisé desde noviembre, volví a hacerlo en el transcurso del mes, y volví a hacerlo en diciembre”, detalló.

Las razones por las que Cázares dejó el programa fue por causas personales y profesionales, pues dijo que está en búsqueda de crecer, a través de nuevos proyectos, situación que, al parecer, no fue bien tomada por la televisora del Ajusco, y aunque el practicante de parkour aseguro que no es juez, ni está en búsqueda de casuar ninguna polémica, su objetivo al hablar del tema era aclarar que no tiene ningún problema con TV Azteca, ni con sus excompañeros de trabajo, los que dijo siguen siendo sus amigos.

“A mí me duele, en verdad me duele porque he entregado lo mejor de mí y por eso no hice una publicación antes, al final lo que yo quiero externar es mi profundo agradecimiento a TV Azteca”, expresó.

Y aunque Aristeo se mostró discreto ante su salida y la salida de otras y otros compañeros de “Venga la alegría: fin de semana”, sí destacó que no estaba de acuerdo con diferentes decisiones que estaban tomándose, pero respetaba las estrategias que se han implementado.

Finalmente, el deportista agradeció a sus seguidores por el apoyo que le han brindado todos estos años, indicando que espera que sigan a su lado en esta nueva etapa.

¿Aristeo participará en "La casa de los famosos 3"?

De hecho, uno de los comentarios de apoyo que recibió en esta publicación, ya llamó la atención de sus fans, pues la cuenta oficial del reality “La casa de los famosos 3” le escribió unas palabras de aliento, en las que señalaban que le deseaba éxito en la nueva experiencia que estaba por llegar, por lo que varias y varios sugieren que Aristeo se sumara a este proyecto.

