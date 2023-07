Ariel Miramontes, el hombre serio que no sabe de albures

Ariel Miramontes se sabía tímido. ¿Coquetear con una mujer? Ni soñarlo. ¿Un albur? No lo cachaba.

Pero tenía un talento que lo salvaba del anonimato: su facilidad para hacer reír. Era el típico niño que imitaba a los profesores en su ausencia. La risa se convirtió en el arma para conquistar mujeres y su herramienta de trabajo desde hace 15 años, inspirado por el estilo humorístico de La India María.

Hoy, Ariel, padre de tres hijos, tiene en Albertano a su alter ego, un hombre extrovertido que, a diferencia de él, busca afanosamente mostrar su habilidad de ligue con las chicas y sueña con ser cantante grupero.

Surgido del stand up, el personaje ha destacado en programas como María de todos los Ángeles, Nosotros los guapos y actualmente en El príncipe del barrio, además de la obra Lagunilla mi barrio.

Habla con EL UNIVERSAL sobre el contraste de su personalidad con la de Albertano, su faceta de padre y su concepto de comedia.

¿Albertano es distinto a ti?

Sí, él es más espontáneo, más creído de sí mismo, es muy seguro, se siente muy galán, él es más como un niño y yo no.

¿Y es políticamente correcto en su coquetería?

Albertano no lanza piropos muy atrevidos, es muy educado, más formal, más hijo de familia, no creo que sea políticamente incorrecto en realidad.

Un poco en ese tenor, ¿crees que ahora sea más difícil hacer comedia que antes?

Sí, con lo políticamente correcto e incorrecto no se pueden hacer muchos chistes de muchas cosas, pero es el caso de Albertano porque es un humor blanco, totalmente, no le ha afectado para nada.

¿Le has puesto algún tipo de límites?

No, porque es muy familiar, muy ingenuo en sus comentarios, no es alburero, ni malintencionado.

¿Crees como él que con humor puedes conquistar?

Totalmente, porque a las mujeres les gusta divertirse y pasársela bien.

¿Tú eres coqueto?

No me considero así por lo tímido que soy.

¿Cómo es tu faceta de papá?

Puedes regañar a tus hijos, decirles: “haz esto”, “haz lo otro”, pero ellos en especial van a seguir tu ejemplo. Trato de ser la mejor versión de mí mismo para que sigan mis pasos, trato de guiarlos por un buen camino. Soy un consentidor.

¿Qué tipo de actividades hacen juntos?

Nos gusta mucho ir al cine y a la playa, ir a Cuernavaca, las actividades acuáticas.

¿Cómo fue el momento en que te descubriste humorista?

Desde siempre quise ser actor, pero no sabía que terminaría siendo comediante, descubrí mi pasión por la comedia en un show llamado Ropa tendida al que me invitó Mara Escalante a trabajar con ella, ahí empecé a hacer stand up y ya no lo pude dejar de hacer.

Mara es muy importante...

Muchísimo, ella me enseñó el mundo de la comedia y lo divertido que es. Me enseñó a no pasar a ser fársico, dijo que mientras más serio fuera mi personaje tendría más verosimilitud y haría reír más. Le debo mucho.

¿No te da miedo encasillarte, como le pasó a la Chilindrina o a Kiko?

No, para nada, de hecho estoy trabajando en una película y no voy a ser Albertano. Ya he trabajado en otro tipo de cosas como (la obra) Sugar, donde hacía otro personaje que no tenía absolutamente nada qué ver con Albertano, entonces cuando me llegan proyectos de ese tipo los hago, porque creo que favorecen mi carrera.

¿Cómo te gustaría ser recordado?

Como alguien que hizo comedia blanca, un humor blanco.