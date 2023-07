Albertano, el guapo que sueña con cantar

Ocurrente, picarón, carismático y dicharachero, siempre con la camisa desabotonada y con su gran melena, así es Albertano Santacruz, quien sabe cómo abordar a las mujeres con su singular personalidad de barrio y conquistarlas con un rico elote preparado.

¿Cómo podrías describirte?

Pues soy muy carita, tengo mucho pegue, más que nada por lo mismo, porque Dios me dio todo esto, porque soy muy coqueto con las chavas.

¿Cómo aprendiste a conquistar?

(Risa irónica) Mira eso es algo que no se aprende, es algo que ya se trae desde dentro, es un instinto natural.

¿Cuál es tu mayor sueño?

Ser cantante de la onda grupera porque me gusta mucho cantar y componer canciones bonitas, aunque no he tomado clases, soy erudito.

¿Qué es lo primero que haces al levantarte?

Primero descanso mis 12 horas diarias, y luego lo que hago es bañarme y peinarme, que eso me lleva como media hora aproximadamente, no puedo salir a la calle con chinguiñas, ¿verdad?

¿Eres alguien de fe, que cree en Dios?

Por supuesto que sí, no sólo creer en Dios, sino rezarle, pedirle, y también mucho a la Virgen de Guadalupe.

¿Cuántas novias has tenido?

Novias, novias, lo que se llama novias, dos bien: la Polly (en El príncipe del barrio) y la María de todos los Ángeles.

¿Qué te gusta leer?

El libro vaquero.

¿Cuál es tu equipo?

El América, si ganaran el campeonato me iría al Ángel a echarme unas chelas.

¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?

Peinarme, colecciono camisas que compro en el tianguis de los miércoles.

¿Qué tipo de educación te dio tu mamá?

Me educó muy bien, me enseñó bonitos valores, a respetar a las mujeres, a ser una persona de bien, es importante prepararse; yo estudié hasta el nivel de prepa.

melc