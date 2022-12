Ariel López Padilla, cansado de que le pregunten por Mariana Levy

A Ariel López Padilla le cansa que los medios de comunicación siempre le pregunten sobre Mariana Levy, fallecida hace casi 20 años y quien fuera su pareja, pero atiende a todos porque es educado. “El chisme, el chisme, pero ni modo”, dice a sus allegados luego de responder sobre cosas como el estado de Talina Fernández, quien fuera su suegra. Eso sí, aclara que siempre adoró a la actriz, pero sería bueno que se hablara de otras cosas.

Lee también: Cuando Pearl Jam desafió a Ticketmaster en 1994



Aleks Syntek planea otro tema para filme

Más de 20 años han pasado desde que Aleks Syntek realizó el tema del filme “Sexo, pudor y lágrimas” y sigue tan enamorado del cine, que cada que ve un buen proyecto acepta sin problemas y no precisamente por economía. Así pasó con “Héroes”, filme que retratará la batalla del Castillo de Chapultepec el 13 de septiembre de 1847, que apenas comienza rodaje. “Nunca me he ido, siempre he estado ahí y me gusta, hay cosas que debemos contar”, señala el compositor.

Foto: Instagram



Carlos Bonavides se cuida del frío para no enfermarse

“Más vale prevenir que lamentar” es una de las frases que practica el actor Carlos Bonavides, quien recientemente prefirió quedarse en su casa que ir a vivir la experiencia de Navidalia, en Santa Fe. Debido a que en varias ocasiones su salud ha estado en peligro y ha tenido algunas operaciones el histrión del programa “Como dice el dicho”, prefirió no arriesgarse y mejor dejar que su hijo Tadeo fuera sin él; este último se le salieron algunas lágrimas cuando señaló que su papá “decidió quedarse por el frío y se quedó en casa” y no ocultó el amor que le tiene y agradeció todos los consejos que le ha dado.

Foto: Instagram

Lee también: Así se vive el segundo concierto de Bad Bunny en la CDMX