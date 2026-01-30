El director francés Ugo Bienvenu recuerda que los adultos subestimaban su inteligencia por ser niño, le hablaban como si no pudiera entender cosas complejas y sentía que las películas infantiles mentían y simplificaban al mundo.

Por ello, años después decidió hacer una película que no le mintiera a los niños sobre el mundo que habitan, pero que tampoco les dijera que todo está perdido.

De esa idea, explica, nació Arco, filme que busca mostrar el presente como es y lo que estamos perdiendo como humanidad.

El pequeño, que habita en el año 2932, viaja al pasado, donde conoce a Iris. Foto: MUBI

“Cuando era niño sentía que nadie respetaba al adulto que había en mí, y ahora que soy adulto siento que nadie respeta al niño que hay en mí. Y yo odiaba cuando una película o un adulto me mentía. Quería hacer una película que le dijera a los niños: ‘Este es el mundo en el que vives’, pero eso no significa que todo esté perdido, significa que es el inicio del mundo que tú puedes inventar o crear”, dice el realizador en entrevista con EL UNIVERSAL.

Una trama futurista

La historia sigue a Arco, un niño de 10 años que vive en el año 2932, etapa en la que la humanidad vive en armonía con la naturaleza. En ese mundo, las personas pueden viajar en el tiempo usando trajes impulsados por arcoiris.

Por un accidente, Arco termina usando uno de ellos y llega al año 2075, es ahí donde conoce a Iris, una niña que vive en una ciudad que depende de la tecnología, la cual ha causado desastres ambientales, los adultos son emocionalmente ausentes y la dependencia es casi total hacia los asistentes robóticos.

“Era 2019, yo sentía que entrábamos en una película de ciencia ficción muy mala. Entonces pensé que quizá la ciencia ficción tiene cierta responsabilidad en el mundo en el que vivimos y tal vez ahora es nuestro trabajo, como creadores de ciencia ficción, imaginar cosas mejores para el futuro”, explica.

Memo Villegas, Poncho Borbolla y Daniel Tovar hacen las voces en español. Foto: MUBI

Bienvenu escribió una escena con incendios descontrolados y varios productores le dijeron que era exagerada, que eso no pasaba en la vida real. Cuando terminaron de animarla, los incendios de Los Ángeles eran como imágenes que él había dibujado. Entendió que no estaba imaginando el futuro, sino que estaba retratando el presente.

“Sabemos que todo lo que imaginamos de alguna manera termina existiendo en el mundo. Como seres humanos, primero imaginamos y luego construimos. Entonces pensé que, si queremos que pase lo mejor, primero tenemos que imaginarlo. Pero tenemos una tendencia muy fuerte a imaginar siempre lo peor. Quise intentar invertir eso”.

Natalie Portman se suma al proyecto

Bienvenu mostró el proyecto a Natalie Portman, ella no solo conectó de inmediato con la historia, sino que se sumó como productora para ayudar a que la película fuera tal cual el director la veía.

“Ella entendió perfectamente y más que cambiar cosas, ayudó a protegerla. Muchísima gente quería convertirla en otra cosa. Yo no quería hacer una película impresionante, quería hacer una película de emociones, con poesía, sentimientos, imaginación. Ella entendió eso y lo defendió tanto como nosotros. Se convirtió en la mejor guardaespaldas de la película”.

Además llamó a Mark Ruffalo, Will Ferrell y el músico de los Red Hot Chilli Peppers, Flea, para que participaran en el doblaje.

Arco se presentó en el Festival de Cannes 2025, fue nominada a los Globos de Oro y ahora al Oscar como Mejor película animada. Se estrena en salas el 5 de febrero.