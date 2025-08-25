Más Información

Actrices de teatro, bajo la mirada y la violencia estética hasta las políticas de la mirada

“Desde niño vivo en medio de la traducción”: Aurelio Asiain

Denuncian actividad que denigra a la comunidad mazahua en la Fiesta de las Culturas Indígenas, Pueblos y Barrios Originarios de la CDMX

"Artist Against the Bomb", el esfuerzo global de un artista mexicano, en pro de la abolición nuclear

Las nominaciones de "La Casa de Los Famosos" y el descarrilamiento del Tren Maya en los memes de la semana

"No puedo ignorar la destrucción": entrevista con Carla Rippey

es uno de los personajes que, desde su lanzamiento en los cómics en 1941, ha hecho sonreír a millones de personas. Ahora darán salto con un live action que promete traer la nostalgia a la actualidad.

La historia fue creada por el publicista y editor John L. Goldwater, el guionista Vic Bloom y el dibujante Bob Montana. Por su antigüedad, quizá algunos no sepan de qué trata. Ponte al corriente antes de que la película llegue al cine.

¿De qué trata Archie?

"Archie" es un personaje nacido de la famosa serie de historietas cómicas. Su primera historia fue publicada en septiembre de 1941 bajo el sello de la editorial “Archie Comics”. La trama gira en torno al triángulo amoroso entre Veronica, Archie y Betty, quienes encarnaban estereotipos adolescentes propios de su época.

Aunque en un inicio las aventuras de estos jóvenes eran de corte cotidiano, poco a poco se fueron adentrando en tramas más fantásticas, llegando incluso a desempeñar profesiones como astronautas, marineros o bomberos.

Los protagonistas de “Archie” son:

  • Archibald “Archie” Andrews
  • Veronica “Ronnie” Lodge
  • Elizabeth “Betty” Cooper
  • Forsythe Pendleton “Jughead” Jones III
  • Reginald “Reggie” Mantle III
  • Marmaduke “Moose” Mason
  • Midge Klump
  • Dilton Donald Doiley

Archie, junto con su grupo de amigos viven en la ciudad ficticia de Riverdale, donde se desarrollan sus aventuras.

Archie y sus adaptaciones al live action

La adaptación de "Archie" al live action no es algo nuevo. Durante seis años, del 26 de enero de 2017 al 23 de agosto de 2023, se transmitió en Netflix la serie “Riverdale”, que presentaba a este grupo de amigos con un tono más sombrío.

Además, en los 90 se estrenó una película en cines. Otros personajes de “Archie Comics” también han ganado gran popularidad, como “Sabrina, la bruja adolescente”, que tuvo una adaptación en formato sitcom en 1996 y más tarde su propia serie en Netflix.

¿Qué se conoce de la nueva película de Archie?

Según Deadline, la nueva película de "Archie" aún se encuentra en fase de preproducción, es decir, apenas se están ultimando detalles. Sin embargo, ya se reveló que habrá un equipo de primer nivel detrás de este proyecto.

Universal Pictures habría asignado como guionista a Tom King, luego de ver su trabajo en “Supergirl”, dirigida por James Gunn, filme que llegará a los cines el próximo año. Junto a él figuran Phil Lord, Christopher Miller y la exdirectora de 20th Century Studios, Emma Watts, como productores del filme .

