Apoyo de Verástegui a Trump ha hecho enojar

Eduardo Verástegui ha provocado el disgusto de varios compañeros del medio artístico que no están de acuerdo en sus ideas políticas y su apoyo a la campaña de Donald Trump; sobre el tema, el actor aseguró que la gran mayoría de los mexicanos estaban con él. En la lista de los que han expresado su inconformidad están Mauricio Martínez, Héctor Suárez Gomís y Mauricio Castillo, quienes en Twitter lo han hecho notar. "Apoyas a un presidente que enjaula niños, a un misógino que abusa de las mujeres, a un racista que le ha dado poder a la supremacía blanca. Lo apoyas tú, no los latinos", le respondió Gomís.

Apoyas a un presidente que enjaula niños.

Apoyas a un misógino que abusa de las mujeres y cree que por ser famoso "he can grab them by the pusy ".

Apoyas a un racista que le ha dado poder a la supremacía blanca.

¡Lo apoyas tú, no los latinos! https://t.co/XSGBDdgCVV

— Héctor Suárez Gomís (@PelonGomis) November 3, 2020