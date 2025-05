Christian Nodal informa que ya se prepara para la gira que emprenderá alrededor de Estados Unidos y lo hizo con un video en el que habla por completo en inglés, hecho que soprendió a sus fans pues, a pesar de que el cantante llegó a afirmar el interés que tenía por aprender el idioma, no había mostrado lo bien que está dominándolo.

Si bien, Ángela Aguilar ha demostrado el buen dominio que tiene del inglés, su segundo idioma, a diferencia de su esposa, Nodal siempre ha presentado problemas para hablarlo. sin embargo, parece que las clases que toma sí están cobrando resultados.

Así lo demostró mediante un video en el que notifica a sus fans, que, durante noviembre y diciembre de este año, ofrecerá una serie de conciertos en diferentes partes de EU.

"What's up, everybody?, here it is Christian Nodal, and I'm so fucking exacting because today, my friends from CMN Events just throw the dates and the places that I'm going to be on tour this year, yes, that´s right!, ´Pal Cora Tour´ 2025 EU it´s here, this is a show that you cant ford to lose".

Si bien, la pronunciación de Nodal no es la mejor todavía, la realidad es que la conjugación de cada frase que hizo fue muy buena, hecho que no pasó desapercibido por sus seguidores que, a través de sus comentarios, alentaron al músico a no dejar de estudiarlo.

"El Nodal bilingüe sí existe".

"Nodalito bilingüe, love it!, qué guapo".

"Mi rey, se te escucha hermoso el inglés, enamorada".

"Nodal, tú muy bien con tu inglés, te escuchas superbien".

"El inglés sin barrera va súper y, con la profesora principal, va mucho mejor", dijo otro seguidor, sugiriendo que es Ángela quien lo ha estado enseñando.

Luego de concluir su mensaje en inglés, y ya en español, el cantante reconoció que se ha esforzado mucho para aprender el idioma, por lo que no quería quedarse si mostrarle su avance a sus fans.

"¿Cómo les quedó el ojo?, yo sé que todo mundo que me oye habla español, pero quería sorprenderlos con el inglés con barrera que me cargo, que voy aprendiendo y que le estoy dando".

