Anuel AA: la primera imagen de Cataleya, la hija que espera con Yailin, la más viral

El 21 de noviembre Anuel AA y Yailin anunciaron que esperaban su primer hijo juntos. La pareja eligió las redes sociales para dar a conocer la feliz noticia y el fandom de ambos estalló de felicidad. "Voy a ser papá", escribió el reguetonero al señalar: "Que Dios bendiga a las familias del mundo entero. Te amo Yailin".

Desde aquel día Anuel AA y Yailin le vienen mostrando a sus seguidores los avances del embarazo. Incluso hace un tiempo revelaron el sexo de su bebe y confirmaron que se trataba de una niña. Cataleya es el nombre que han elegido para la pequeña que esperan más que ansiosos y con los brazos abiertos.



Ahora Yailin y Anuel se animaron a mostrar la carita de la beba. Ellos se realizaron el ultrasonido en 4D donde se pueden apreciar las facciones de Cataleya. Incluso los médicos le aseguraron a la pareja de cantantes que la pequeña se encuentra en perfecto estado de salud gracias al estudio.

"Por ahí viene mi princesa", fue el epígrafe que eligió Anuel AA para publicar la foto de su hija. No hay dudas de que está emocionado, es que el ya es Padre de Pablo de 9 años y deseaba mucho que el bebe que iba a tener con Yailin fuera niña. “Tener una niña es una vibra diferente”, aseguró en una entrevista reciente que dio. “Es lo mejor que me ha podido pasar”, reconoció.



La foto de Cataleya. Foto: Instagram @anuel

En tanto que Yailin aseguró desde su cuenta de Instagram que ella siempre “le dije a Dios que me diera una familia, pero del hombre que yo amara de verdad. Gracias mi Dios por darme lo que siempre te pedí, me siento super feliz, la mujer más feliz del mundo. No sé cómo agradecerte esta felicidad que estoy sintiendo ahora mismo. No tengo palabras aquí tú papi y yo te hicimos con mucho amor, estamos esperando tu llegada mi gordita”.