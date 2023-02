Tras ocho meses de matrimonio y de haber anunciado en noviembre pasado que se convertirían en padres, el artista urbano puertorriqueño Anuel AA anunció a través de las redes sociales, su separación de su esposa, la también cantante urbana dominicana Yailin.

“Yo y Yailín ya no estamos juntos por cosas de la vida... es triste que está embarazada y podemos estar juntos ahora mismo teniendo una familia bajo un mismo techo, pero por cosas de la vida no estamos juntos”, dijo el intérprete de “Real hasta la muerte” a través de un Instagram Live.

No obstante, Anuel AA solo tuvo palabras de elogio para su esposa.

“A República Dominicana apoyen a Yailín. Ella está trabajando con su música. Ustedes sabían como ella era antes. Es mejor ser humano mil veces y tiene un buen corazón. Uno no puede juzgar a las personas así a lo loco”, expresó.

Así mismo, el intérprete aseguró que la apoyará en sus proyectos musicales futuros. “Esa es la madre de mi hija, siempre va a hacer mi familia”.

Anuel anuncia separación con Yailin la mas viral... Sepación en tiempo record, superando a Chabebe y Gabi Desangles pic.twitter.com/RMm4H583sZ — Nofuejuan (@nofuejuan) February 9, 2023



La pareja espera una niña a la que, según habían anunciado también en sus redes sociales, llamarán Cataleya.

Anuel AA ya es padre de un niño, Pablo, de ocho años, producto de su relación con la boricua Astrid Cuevas, expareja del artista.

Sobre la niña por nacer manifestó: “Ya mismo llega y nace en el nombre de Jesús y nace saludable gracias a Dios estoy esperándola súper feliz”.

Karol G dedica música a su ex Anuel AA

Karol G lanzó "X si volvemos" su primera colaboración con el "Rey de la bachata" Romeo Santos y que formará parte de su próximo álbum, "Mañana será bonito", cuarto disco de estudio que presentará próximamente.

"Uniendo a ambos artistas por primera vez, la canción cuenta la apasionante y sensual historia del final de una relación", explicó la productora Universal en un comunicado la noche del jueves, tras la publicación de la canción.

Así, con una voz sensual, la paisa canta "No borraré tu contacto y estoy al tanto por si volvemos" o "Vamo' a hacerlo por última vez, bebé, que en el amor no pero en la cama nos entendemos", acompañada de un Romeo que le da un toque de bachata pero que no le hace perder la esencia de "perreo lento".

"Da vida a una noche cautivadora en la cama donde una pareja admite su innegable química sexual a la vez que aceptan que no están destinados a estar juntos", señaló el comunicado.

La canción está compuesta por los dos artistas, junto a Kevyn Mauricio Cruz, y producido por Ovy On The Drums, el productor de confianza de Karol G.

Se trata de una nueva canción del nuevo disco de "La Bichota", del que se presume que formen parte "Provenza", "Cairo" y "Gatúbela", sus últimos lanzamientos.

"Mañana será bonito" retratará, según ha insinuado la artista de "El Makinon" y "Tusa", uno de los momentos más difíciles de su vida, tras la ruptura con Anuel AA, pero también una etapa dorada en su carrera, con multitudinarias giras y grandes colaboraciones y premios.

"El nombre del álbum es una frase que me repetía a mí misma cuando nada se sentía bien. Es decir, estaba pasando por el mejor momento de mi carrera, pero personalmente estaba muy desconectada de mí misma", aseguró la ganadora de Grammy Latinos.

