Anthony Galindo, exMDO, intentó quitarse la vida por depresión

Anthony Galindo, exintegrante del grupo MDO, tuvo un intento de suicido el pasado domingo, acción que lo tiene delicado de salud en estos momentos en un hospital de Florida.

La información se dio a conocer a través de un comunicado de prensa enviado por su familia y Didier Hernández, excompañero de agrupación de Galindo, fue el encargado de hacer oficial la noticia.

"Sabemos cuánto lo ha querido su público, es por eso que, para no crear rumores y especulaciones, hoy les comunicamos que Anthony tuvo un intento de suicidio el pasado domingo y se encuentra en estado crítico. Hemos estado tan consternados que, como familia, lo menos que quisimos fue hacerlo público".

El comunicado también explica que el músico venezolano estuvo batallando contra la depresión debido al tiempo que estuvo alejado de los escenarios y la música.

"Anthony estuvo sufriendo episodios de depresión a raíz de su alejamiento de los escenarios, todos conocen su gran pasión por la música; estos se agudizaron con motivo de la pandemia y resultaron en el detonante de esta drástica y desafortunada decisión".

La familia del cantante de 41 años agradeció a los seguidores por su preocupación y pidieron privacidad durante este tiempo.

Sending the best wishes and prayers to #AnthonyGalindo, yes life is unfair, strange, and cruel, but it can also be full of love, understanding, good people, and beautiful moments. #AnthonyGalindoResiste Please be aware of the signs: SUICIDE PREVENTION is possible if you CARE! pic.twitter.com/PwL0WBbP7l

— XX XS (@cieloazulrosado) September 29, 2020