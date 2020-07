Ante feminicidios, Regina Orozco dice que AMLO no es dios

Susana Zabaleta y Regina Orozco no niegan lo difícil que ha sido sobrellevar la cuarentena: la primera con un hijo adolescente y cinco perritos, mientras que la segunda con 12 canes que hacen de las suyas en casa.

Aún así, comentaron, su situación es privilegiada, ya que hay muchas mujeres que no la están pasando bien en estos tiempos. Fue en ese punto donde la soprano de 56 años aceptó que aunque apoya a la 4T, debe reconocer que el presidente no ha respondido correctamente en torno al tema de la violencia que viven las mujeres en México y más en estos meses de encierro.

"Yo sí he sido una mujer violentada y he sido una mujer violenta. Nosotras también tenemos otros datos. No es dios mi presidente, sí la regó. Busquen ayuda, sigan a todos estos grupos donde puedan ayudarles a encontrar herramientas para poder tener fuerza, para poder dejar a estas personas (agresores). Que nos disculpe Bárbara de Regil, pero no es así. Hablen al 911".

Durante una conferencia de prensa en la que las cantantes hablaron de su show virtual "¡Andan Sueltas!", las intérpretes hablaron un poco de política y del virus que ha golpeado a la industria y al mundo.

Zabaleta se mostró en desacuerdo con el gobierno actual, específicamente por la forma de dividir a la población entre "fifís" y otros grupos. También recordó su video al Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.

"Me puso casa López-Gatell, me puso casa, y en Acapulco", comentó entre risas y luego dijo: "Era una crítica, por supuesto que era una crítica. Un día nos dicen una cosa y otro día nos dicen que… O sea, una por atrás y otra por delante, una ya no sabe ni por dónde"

Regina Orozco, al contrario, aplaudió el proyecto para reformar el sistema de pensiones que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador y dijo que ella sigue apoyando su gobierno.

"¿Por qué sigo con la 4T? Porque hay cosas que me encantan que hacen y no estoy ciega, hay cosas que tampoco me gustan. Tampoco creo que sean dioses y creo que lo importante es tener una buena comunicación entre fifís y chairas", comentó.

"¡Andan Sueltas!" se presentará el próximo 8 de agosto por Me Show, una nueva plataforma digital de espectáculos en vivo que estará disponible para que miles de personas de distintas latitudes puedan acceder simultáneamente. Regina Orozco y Susana Zabaleta serán las que den banderazo de salida a la plataforma, acompañadas por el arpista Celso Duarte y el pianista Baldomero Jiménez.

