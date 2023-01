Antes de ser la "mala de malolandia", Laisha Wilkins fue llamada clasista por esta razón

Se dio a conocer en telenovelas como "Locura de amor", "Soñadoras" y "Mi pequeña traviesa"; sin embargo, estos trabajos han quedado atrás y ahora la actriz Laisha Wilkins es recordada por las diversas polémicas en las que se ha visto envuelta, ya sea con el actual gobierno del país o con otros artistas.

Recientemente Wilkins fue exhibida por el presidente López Obrador debido a un mensaje que publicó sobre la salud del fiscal Alejandro Gertz Manero, incluso fue llamada la “mala de malolandia” por sus diversas críticas a la denominada 4T.

Pero este mote no es el único que ha recibido Laisha en su trayectoria de controversias, anteriormente fue llamada clasista por los fuertes ataques que lanzó en contra de los fgans del reaggaetón, especialmente los de Bad Bunny.

Lee también: Premios Oscar 2023: "Pinocho", de Guillermo del Toro, nominada a mejor película de animación

En diciembre del pasado 2022, el cantante puertorriqueño visitió nuestro país para ofrecer dos conciertos que pronto se convirtieron en una verdaera agonía para los asistentes. Y es que ambos shows estuvieron plagads de quejas por un presunto fraude que Ticketmaster realizó a la hora de vender los accesos, incluso, miles de personas se quedaron con boleto en mano, pero fuera del Estadio Azteca, donde se realizaron dichas presentaciones.

La empresa se disculpó con el público y aseguró que haría los reembolsos pertinentes, pero Laisha no se quedó callada e inmediatamente después externó su opinión mediante un polémico tuit, en el que aseguraba que quienes habían comprado boletos tiraban su dinero en "porquerías": "A todos los que se les va a reembolsar el dinero del conejo, den las gracias… la vida les dio una gran oportunidad de no tirar el dinero en porquerías. Es todo el tuit”, escribió.

Las reacciones de los usuarios no se hicieron esperar y tacharon a la actriz de clasista y creerse superior que los demás: "Qué falta de empatía. Recuerda que algún día te puede pasar a ti con cualquier artista", "A mi me encanta escuchar a Vivaldi y fui al concierto de Bad Bunny ayer. Tu comentario es hiper clasista y no tiene relación con el fraude", "Mira quién lo dice, una "artista" que todo lo que he hecho son porquerías, como meterse a la casa de Big brother", "Prefiero mil veces ir a un concierto de Bad Bunny que ver Soñadoras o cualquier otra telenovela", "Lo dice la que hacía telenovelas de televisa jajajaja el chiste se cuenta solo", son solo algunos comentarios que le hicieron llegar.

A todos los que se les va a reembolsar el dinero del conejo, den las gracias… la vida les dio una gran oportunidad de no tirar el dinero en porquerías. Es todo el tuit.https://t.co/JxKaPt8V36 — Lai Reina de Dinamarca-Latam. (@laishawilkins) December 10, 2022

¿Quién es Laisha Wilkins?

Nacida el 18 de mayo de 1976, en la ciudad de México, Laisha Wilkins es una actriz y presentadora que ha desarrollado la mayor parte de su carrera en Televisa.

Debutó en la televisión al lado de Adal Ramones, en Otro Rollo, donde hizo sus primeras apariciones, más tarde, en 1997 participó en un programa llamado "Mi generación: Amor de verano" haciendo el papel Mariana. A la par de su carrera como actriz, se destacó como presentadora en el programa de videos Telehit; sin embargo, abandonó el proyecto para protagonizar "Soñadoras", junto a Aracely Arámbula, Michelle Vieth y Angélica Vale.

A esta novela le siguieron proyectos como "Locura de amor" y "Primer amor a mil por hora", posteriormente entró a los programas unitarios, participando en varios capítulos de "Mujer, casos de la vida real".

En 2004, y tras varios años de ausencia, formó parte de "Bajo la misma piel", donde compartió créditos con Kate del Castillo. En 2006 realizó una actuación especial en "La fea más bella" y un año después debutó en el cine con "Mejor es que Gabriela no se muera".

También estuvo en la serie "Mujeres asesinas" y en 2008 regresó a los melodramas con "Un gancho al corazón". "Corazón salvaje", "La fuerza del destino" y "Que te perdone Dios" fueron otros de sus trabajos.

En 2020 estrenó junto a Gaby Quiroga y María Inés Guerra el programa de televisión LCDP del canal Multimedios Televisión, hasta su salida en enero de 2021.

Lee también: Premios Oscar 2023: "Pinocho", de Guillermo del Toro, nominada a mejor película de animación