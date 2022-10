Anna Ferro le dedica emotivo mensaje a Fernado del Solar: "Se han dicho tantas mentiras"

Anna Ferro, la la viudad del conductor Fernando del Solar cumple años y en su cuenta de Instagram se desahogó sobre cómo se ha sentido tras la pérdida de su marido y sobre lo que Ingrid Coronado dijo recientemente de ella, que había vaciado el departamento que era de la propiedad de Del Solar y de Coronado.

Ferro lamentó que la juzguen sin conocer realmente lo que pasó, y confiesa que entiende por qué Fernando la mantuvo alejada de su mundo; enfatizó que sólo ella y su esposo saben cómo estuvieron en realidad las cosas, y haciendo alusión a una canción de Carlos Rivera, Ferro se dijo conforme del amor que compartió co Fernando.

"Sabes ahora entiendo por qué tu protección, por qué tu lejanía… de todo lo que era tu mundo @fernandodelsolar, ahora veo y me doy cuenta que al que no le piden opinión la da sin saber lo que realmente es, no sé quién les dio el mazo para poder juzgar, opinar de algo que no saben y aunque supieran ¿qué derecho tienen de hacerlo? se han dicho tantas mentiras y medias verdades… pero digan lo que diga( @_carlosrivera ) solamente tú y yo sabemos la verdad lo que fue caminar desde el amor estar hombro con hombro, alma con alma, ser con ser… tú me potenciaste a ser una mejor versión de mi gracias".

La esposa del argentino reiteró el dolor que le ha causado la repentina muerte del condctor, pero reflexionó sobre cómo lo están recordando ella y su hija Francesca; sin hacer mencionar a Ingrid Coronado, Anna habló de la falta de compasión por el dolor ajeno.

"Pensé y creí que la humanidad después de haber pasado por tanto dolor iban a ser más humanos, compasivos y amorosos y entender el dolor ajeno pero veo que no, la falta de amor, de comprensión de compasión no existe y es normal habla del amor, valores, ética que hace falta, no se puede dar lo que no se tiene, así que pedir más sería imposible. Dejarte ir es una de mis experiencias más dolorosas y tristes que he tenido que vivir hasta hoy, jamás pensé que el corazón y el alma dolieran tanto, pero se que de esto vamos a salir Francesca V y yo, honraremos tu vida con alegria porque sé que así lo hubieses querido y aprenderemos de esta despedida, te recordaremos desde el amor y tus enseñanzas. El cuerpo te quedó chico amore y te transformaste en miles y miles de partículas de luz. Te amo gracias por tanto".

En uno de sus estados, Ferro compartió que su hija suele recordar a Fernando del Solar con la canción de Maná "El Reloj Cucú".





