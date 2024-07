Angie Taddei y Sergio O'Farrill reflexionan sobre el amor y las tentaciones en nuevo reality

Angie Taddei, integrante del grupo JNS, reconoce que en su vida tuvo parejas sentimentales que no le inspiraban confianza y sufría con ellas.

“Era decir: no tengo paz, qué incómodo, no quiero, no está bien tener una relación así. No dormía y entonces vas reconociendo eso y vas entendiendo que la confianza es clave”, comenta.

En tanto su actual pareja, el también cantante Sergio O’ Farrill, considera que si la gente quiere saber de la vida amorosa de famosos, es porque los ven como una especie de ejemplo.

“Desde muy pequeños vamos aprendiendo de los demás; o sea si existe el morbo hacia el drama y todo eso, pero siempre con curiosidad de saber si lo están haciendo bien, igual o mal (que actores o cantante)”, dice.

La reflexión de ambos no es gratuita. Angie y Sergio se encuentran promoviendo el reality “Temptation Island México”, del que son conductores y en donde cuatro parejas deben demostrar que realmente se aman, a pesar de las tentaciones expresas que representan otras personas del sexo opuesto.

En la producción, ya disponible en Prime Video, estarán parejas de México, Brasil, Argentina y Chile.

“Es imposible no involucrarse, sentir empatía y no ponerte en la situación que viven los enamorados y las tentaciones, todo el tiempo te estás cuestionando”, comparte Angie.

“Desde antes de empezar a filmar nos comenzamos a preguntar cómo nos íbamos a involucrar, porque te cuestionas primero como individuo, luego como pareja y vas a la conversación con amigas y familia, aquí las tentaciones no es las que puede haber en el trabajo o un antro, aquí son extremas”, agrega.

Los participantes se hospedan en dos villas separadas, aisladas una de la otra, mientras interactúan con un grupo de solteras y solteros atractivos. Al final tienen que elegir entre seguir con su pareja, emprender un camino en solitario o en crear una conexión con un nuevo participante.

El reality tiene más de dos décadas de existencia, habiendo viajado a más de 20 países como EU, España, Alemania y Países Bajos.

“La fidelidad significa diferente para cada persona, pero creo que todo que todo se basa en la honestidad, en valores y principios, comunicarse con la pareja y llegar a un lugar común, con reglas de oro que no se pueden romper”, destaca O’ Farrill a pregunta expresa.