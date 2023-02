Angelique Boyer se cansa de dar saludos

La noche de la presentación de la telenovela “El amor invencible”, la artista más solicitada fue Angelique Boyer, tanto para las entrevistas, como para tomarse fotos con algunos fans, pero todo tiene un límite.

Al final, antes de retirarse del foro 15 de Televisa San Ángel, se le acercó una mujer que trabajaba en el catering del evento para solicitarle un saludo en video, a lo que Angelique se negó. La actriz simplemente respondió: “Ay, no señora”. La fan decepcionada dijo: “el saludo era para mi esposo, ni modo, así son los artistas”.

¿Super Junior quieren copiar a The Beatles?

Los integrantes de Super Junior saben que son un fenómeno global y quizás por ello no temen en ser comparados con grandes artistas, como The Beatles. En su reciente visita a la Ciudad de México, en donde ofrecieron dos conciertos, fueron vistos con atuendos muy similares a los intérpretes de “Yesterday”, así que más de un fanático no pudo evitar compararlos.

Al preguntarles si sus ropas estaban inspiradas en el Cuarteto de Liverpool, con sacos que tenían detalles dorados, ellos lo negaron: “Nos gusta el color azul… queremos dar una imagen de ser caballerosos”, dijeron.



Foto: Armando Pereda/ EL UNIVERSAL

Se quejan de espacios reducidos en Arena CDMX

El público que ha asistido a la Arena Ciudad de México ha opinado que estando en las gradas es prácticamente imposible levantarse para bailar, así señalaron algunas personas, por ejemplo, en el último concierto de GranDiosas, en cuyo último bloque cantaron temas de salsa y le dijeron al público: “levántense y bailen con nosotras”. A lo que una mujer respondió: “no porque me caigo, está muy empinado”. “Nos vayamos a caer”, dijo otro asistente.