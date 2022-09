Angelina Jolie, Lady Gaga y Madonna entre las celebridades que conocieron a la reina Isabel

La reina Isabel II murió hoy a los 96 años de edad, en enero de este año celebró sus 70 años de haber llegado al trono y durante todo ese tiempo fue testigo de algunos de los mayores momentos de la historia de la humanidad. Asimismo, gracias al puesto que ocupa como una de las figuras más relevantes del mundo, también se codeó con grandes personalidades tanto de la política como del mundo del espectáculo.

Para un ciudadano común y corriente, poder saludar a Lady Gaga, las Spice Girls o, incluso, a Marilyn Monroe, sería un sueño hecho realidad. Pero, para estas celebridades, fue todo un honor poder hacer una reverencia frente a Isabel II. Si se tiene en cuenta los largos años que la monarca llevó con el peso de la corona inglesa sobre sus hombros, son incontables la cantidad de figuras públicas a las que conoció. Estas son solo algunas de las más destacadas.

Marilyn Monroe



Mientras Isabel II comenzaba lo que sería un largo reinado a la cabeza del Reino Unido, Marilyn Monroe hacía historia como una de las actrices más destacas de Hollywood. Las dos personalidad no podrían ser más diferentes la una de la otra, quizás unidas por el hecho de que ambas tenían la misma edad.

Leer también: Los momentos más graciosos de la reina Isabel II

Pero aunque un océano las separaba, las dos gigantescas mujeres se encontraron la noche del 29 de octubre de 1956. El escenario fue Londres, más precisamente la premiere de la película The Battle of the River Plate organizada en el Leicester Square. La monarca asistió a la noche de película que tuvo lugar en su país natal mientras Monroe se encontraba allí ya que acaba de terminar de grabar The Prince and the Showgirl en la ciudad inglesa.

El histórico momento fue capturado en video y muestra como Marilyn Monroe espera en fila mientras la reina pasa lentamente a medida que saluda a cada invitado. Al llegar al lugar de la protagonista de Los caballeros las prefieren rubias, ambas mujeres se regalan una gigantesca sonrisa mientras la actriz realiza una profunda reverencia.

Lady Gaga



Lady Gaga es uno de los nombres destacados en la industria musical. Sus canciones de letras profundas y ritmos pegadizos la ubicaron entre las artistas más escuchadas del momento y su despampanante y exótico sentido de la moda solo impulsó su fama. La autora de Born This Way se convirtió en el centro de atención en más de una ocasión gracias a sus llamativos conjuntos, pero son pocos los que superan el que eligió para conocer a la reina de Inglaterra.

Quienes conocen a la monarca suelen elegir looks sutiles, no obstante, la cantante afirmó que ella también quería verse como si fuese parte de la realeza. De esta manera, las fotos del encuentro mostraron a Isabel II con un recatado conjunto negro acompañada de una Lady Gaga vestida de pies a cabeza en látex rojo, con un atuendo de mangas abullonadas y cuello alto coronado con un gigantesco delineado del mismo tono, pero hecho con brillantes.

La reunión tuvo lugar en Blackpool, Inglaterra, el 7 de diciembre de 2009 en la Royal Variety Performance, un show que se organiza de manera anual y al que suele asistir la familia real.

Leer también: Nunca reina, solo princesa, el destino de Diana y Camila, esposas del rey Carlos

Madonna



Madonna es un nombre difícil de olvidar y, aún más difícil, es no conocer de quien se trata. Pero no para Isabel II. El encuentro entre la reina de Inglaterra y la del pop en el 2002 pasó a la historia como un momento de lo más incómodo ya que, al saludar a la Material Girl, la monarca no la reconoció.

El hecho se dio en la premiere de James Bond: Otro día para morir. La monarca fue invitada a ver la película y, por protocolo, también debió saludar a los actores. Cuando le llegó el turno a Madonna de hacer la reverencia, no pudo evitar soltar una carcajada al escuchar a Isabel decir que no sabía quién era. Hasta el día de hoy, continúa la duda de si realmente no la reconoció o si fue una muestra del famoso sentido del humor de la reina.

Angelina Jolie

A pesar de que Angelina Jolie es más conocida por su rol como actriz y directora, también encomendó parte de su vida a aportar a mejorar la vida de aquellos en necesidad. Este este aspecto de su carrera lo que la llevó a conocer a la reina Isabel II en el 2014. En ese año, la monarca convocó a la actriz de Inocencia Interrumpida a que se presentara en el Palacio de Buckingham para concederle un titulo honorífico en agradecimiento por su arduo trabajo para frenar la violencia sexual en zonas en guerra.

Otros de los grandes personajes a quienes conoció la reina Isabel fueron el director de cine Alfred Hitchcock en 1955; la girl band británica Spice Girls en 1997; la actriz y cantante estadounidense, Jennifer López, en el 2011; la editora en jefe de la revista de moda Vogue, Anna Wintour en 2018 y al empresario billonario Bill Gates en el 2021.



*El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece EL UNIVERSAL, es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, planes para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

bmc/rmlgv