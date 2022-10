"Ángeles" el largometraje de Paula Markovitch que trata la historia de un suicidio

Imagine a una niña de 11 años, vendedora de caramelos en la calle, quien sabe que un hombre va a suicidarse y, lejos de persuadirlo, le ayuda a robar alcohol para que éste tome valor y se aviente de un edificio.

Ese es el hilo conductor de "Ángeles", cuarto largometraje de Paula Markovitch, cuya ópera prima "El premio" ganó en la Berlinale de 2012.

La adolescente Ángeles Pradal es la protagonista de la historia filmada a principios de año, siendo una coproducción entre México y Argentina, encontrándose ahora en proceso de edición.

"Es ver la relación que se da entre esta niña y el suicida. Aunque la muerte es parte de la vida, tiene una cosa alegre la película", considera la cineasta.

"En la vida real estamos en tiempos en que la humanidad realmente está muy suicida, en términos prácticos, por ejemplo, no nos importa seguir destruyendo el medio ambiente, el agua, entonces, cuál es la diferencia con querer quitarse la vida", agrega.

A Pradal, la actriz, la conoció hace siete años cuando Markovicth filmó "Cuadros en la oscuridad" y quedó impresionada con la fortaleza de la pequeña, por lo cual comenzó a escribir su nueva apuesta.

Antes de "Ángeles", la realizadora tiene en lista de espera de estreno a "El actor principal", cinta que rodó a escondidas en festivales de cine.

En ésta un histrión debe ocultar su verdadera identidad e ir viendo los estereotipos existentes en Europa sobre lo que es un latinoamericano.

"Cuando veo la programación de festivales veo que están poniendo cosas donde (el latino) se ve pobre, triste; a mi me interesan las historias con personajes marginales, yo misma lo soy, pero tengo otra visión a la de allá, donde creo hay una mirada condescendiente sobre las clases rurales, haciendo una reducción del personaje a sus problemas, como si la persona fuera su drama. La película plantea esa polémica justamente", explica.

"El actor principal", protagonizada por Marcelo Cerón y Antonio Vega, está en busca de distribuidor para su llegada a la pantalla grande, sin descartar salida por streaming.

Directora y Escritora

La escritora de guiones como "Temporada de patos" y "Sin remitente" acaba de publicar el libro "Cacerías imaginarias", editado por ESCINE, la Escuela Superior de Cine, que inicia una colección alusiva.

"El origen son apuntes teóricos de teoría dramática que son, digo, levemente diferentes a los manuales de guión que plantean convicciones que según ellos son universales y que me parece negativo.

"Me di cuenta que para darle un marco a esa reflexión, tenía que partir de la experiencia. La industria, me parece, plantea que todos son sustituibles, un guionista lo es por otro y por supuesto un director también, como si no importaran las personas, que es una gran aberración. La fuente de la vida es la dramaturgia y la industria trata de omitir esa verdad" destaca.

