Ángela Aguilar envió mensaje agradeciendo a los Premios Juventud por "su triunfo", pero no se llevó ningún premio

Ángela Aguilar y Christian Nodal contrajeron matrimonio hace apenas dos días, motivo por el que la pareja no pudo presentarse en los Premios Juventud, donde ambos estuvieron nominados a diferentes categorías. Sin embargo, la joven cantante previó que podía ser ganadora de uno de los galardones, por lo que envió un video de agradecimiento por su tentativo triunfo, pues no contó con la posibilidad de que no se llevaría ninguno estos.

Este jueves se llegó a cabo la vigésima primera gala de los Premios Juventud, en la cual estuvieron nominadas y nominados 153 artistas en las 31 categorías que forman parte del evento de Visión.

De entre las categorías, Ángela estuvo nominada en dos de ellas; "La Mezcla Perfecta" y "Mejor Fusión Regional Mexicana".

Nodal también fue nominado en dos ocasiones, en las categorías de "Mejor Canción Regional Mexicana" y "Mejor Álbum Regional Mexicano".

Sin embargo, ninguno de ellos fue premiado.

Es por ello que el mensaje que la joven cantante envió para agradecer que había ganado llamó la atención, debido a que esto no sucedió, pues fueron Anitta y Peso Pluma quienes se llevaron el triunfo por "La Mezcla Perfecta", así como Maluma y Carin León fueron premiados por la "Mejor Fusión Regional Mexicana".

La imprecisión del mensaje de Ángela se debió a que este fue grabado un día antes de que se llevasen a cabo los premios, a los cuales no pudo asistir debido a que se llevaron a cabo un día después de su boda.

De hecho, el video fue grabado mientras esta era celebraba.

Cabe destacar que, si bien Christian aparece también en ese clip, no emite ninguna palabra, sino que aparece hasta el final, cuando se acerca para hacer un gesto afectuoso a su ahora esposa.

"Amigos de Premios Juventud, yo soy Ángela Aguilar, los quiero felicitar muchísimo por estos 21 años de estos premios, gracias por invitarme, gracias por nominarme y ganar, yo gané, nos vemos el siguiente año", dijo la joven.

Y si bien, no se llevaron el triunfo, la pareja se muestra más feliz que nunca, debido a que finalmente pudo consagrase la relación que por tantos años esperaron para que pudiera hacerse realidad.

