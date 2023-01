Ángela Aguilar denuncia acoso cibernético: "La violencia digital es real"

Ángela Aguilar denunció acoso cibernético luego de que su nombre figurara entre las tendencias de Twitter en las últimas horas, un fotomontaje de la cantante de 19 años circula en esta red y ha generado confusión y polémica entre los seguidores de la cantante de regional mexicano, quien decidió alzar la voz no sólo por ella, sino por las mujeres que son víctimas de esta situación.

En sus redes, la hija de Pepe Aguilar se mostró triste ante esta lo ocurrido y confesó que aunque suele quedarse callada y expresarse a través de la música, en esta ocasión ocurre lo contrario, pues considera importante hacer eso del acoso cibernético que afirma, "es real".

"Se han estado compartiendo imágenes falsas y fotomontajes de mi. Qué triste ver tanto esfuerzo para agredir y desprestigiar el trabajo de las mujeres", expresó.

Ángela hizo un llamado para nunca quedarse callado y así, entre todos, hacer conciencia; enfatizó que de ahora en adelante su equipo legal se encargará de este tema.

"Gracias a todos por tanto amor y cariño siempre, recuerden siempre alzar la voz y que nadie nos apague nunca. Juntos somos más conciencia", expresó.

No perdonan a Ángela

El comentario que la cantante hizo en sus redes sobre sus raíces argentinas, cuando la selección de ese país ganó el Mundial de Qatar, sigue siendo motivo de molestia para varios cibernautas que le recuerdan su comentario en las publicaciones que hace, como en una reciente foto en la que Ángela posa con una piñata mexicana.

"Puedes hacer lo que quieras, pero por favor quita la bandera mexicana de tu descripción, deja de lucrar con lo mexicano". "Vete de México, no cantes algo que no es de tu país". "Se miraría mejor azul celeste ...y los argentinos no saben de piñatas". "Cada día Ángela nos enseña como se ve la hipocresía". "Una piñata mexicana echa por manos argentinas ... para qué nos explicas si no lo entenderíamos", se lee.

Los comentarios alcanzaron a Pepe Aguilar, quien en ocasiones anteriores ha salido a la defensa de su hija.

"Para que los mexicanos aprendamos a no idolatrar a ningún artista porque solo nos utilizan como publico fácil. Es mexicana cuando le conviene porque de hecho es gringa. Bien dicen de los campeones no nacen campeones. El único Aguilar que valía la pena era don Antonio Aguilar el si era un mexicano echo y derecho. No como su hijo que se la pasa insultado a la gente y de ellos come porque lo intentó en el rock y no la hizo".

