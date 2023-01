Ángela Aguilar: con esta canción la artista piensa conquistar a su próximo amor

Ángela Aguilar ya ha dejado en claro que ella quiere mucho romanticismo en su próxima relación. Después del dolor de cabeza que la trajo estar un tiempo con Gussy Lau la cantante de regional aseguró que si hay algo que desea en esta vida es tener un amor como el que tuvieron sus abuelos. "Yo creo que necesitamos regresar al amor antiguo”, sostuvo.

“Yo quiero que me traigan flores”, agregó Ángela Aguilar al detallar que para ella es importante que también “le vayan a pedir permiso a mis papás. Yo no quiero que me contestes a mis historias de Instagram”. En ese sentido, la música también es muy importante en su vida, aunque existe un tema en particular con el que piensa conquistar a su próximo amor.



Cuál es la canción con la que Ángela Aguilar piensa conquistar a su próximo amor

Sin duda, Ángela Aguilar es una apasionada de la música. Desde que nació ella vive rodeada de melodías. En su casa no existe día en donde no se escuchen canciones. Esto ha llevado a que la princesa del regional conozca muchos géneros en la materia y haya tenido la posibilidad de oír más de una balada.

Pero hay una canción en particular que se ha vuelto una de las favoritas para Ángela Aguilar. Esta vez la cantante sorprendió a sus seguidores al revelarles cuál es para ella la canción más romántica que se haya escrito hasta el momento. “Esta es la canción más romántica del mundo. Bai”, escribió desde su cuenta de Instagram.

Se trata del tema “Un rinconcito en el cielo”. La canción que Ángela Aguilar elegiría para conquistar a su próxima pareja se estrenó en 1985. Incluso, desde aquellos años es considerada como uno de los más grandes clásicos en el género del regional mexicano. Es Ramón Ayala el intérprete de esta romántica ranchera que se ganó el corazón de la hija de Pepe Aguilar.