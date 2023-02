Ángela Aguilar actuará con todo el peso de la ley tras filtración de supuestas fotos íntimas

Tras ser víctima hace algunas semanas de varios montajes digitales en donde supuestamente aparecía sin ropa en algunas fotografías, la cantante Ángela Aguilar habló al respecto y anunció que hará todo lo que esté en sus posibilidades para exigir justicia por lo que ya emprendió acciones legales.

“A mí me faltaron al respeto y por ende voy a actuar con todo el peso de la ley, mi tía es mi abogada, entonces imagínate”, señaló ante los medios de comunicación, durante la presentación de su nueva línea de perfumes.

Explicó que no sabe cómo fue que se filtraron esas fotografías y videos pero indicó que lo más importante es el respeto que haya hacia las demás personas; se siente con una responsabilidad por ser una figura pública con millones de seguidores y de gente que la quiere, apoya y busca cosas de ella.

“No importa tu género, quién te gusta, cómo te decides percibir, el respeto al derecho ajeno es la paz. Yo creo que vivo en privilegio, tengo la fortuna de tener una familia que me adora, que me quiere, que me cuida, de tener amigos que me apoyan, de mis fans que me escuchan, que me mandan buenos deseos y energía”.

Indicó que tiene que usar los más de 20 millones de personas que la siguen para crear conciencia, puesto que ella ni siquiera había pensado en que esta situación le estaba pasando, refiriéndose al tema de las fotos.

“Me queda claro que (este problema) debe terminar, tiene que acabarse. Yo canto rancheras y los abogados se encargan de hacer lo que los abogados hacen, así que yo me quedo tranquila sabiendo que en mis manos no quedó”.

¿Angela Aguilar está enamorada?

La hija de Pepe Aguilar fue muy clara en decir que está soltera pero nunca sola, aunque sí le gustaría tener novio, más en este tipo de fechas de San Valentín, mencionó las características que deben tener sus pretendientes.

“Me encantaría tener un novio joven, guapo, pintórico, pero no lo tengo tristemente, pero soy muy honesta, en el momento en que yo salga con alguien, si es que se me antoja sacarlo, lo voy a sacar, pero ahorita felizmente soltera.

En el marco del 14 de febrero Ángela comentó que está abierta a recibir propuestas para una relación, pues a ella sí le gusta amar.

“¿Qué me van a regalar para conquistarme? Pues estoy en México, hay muchas florerías, a mí me gustan las rosas blancas. El corazón se lo entrego a una persona nada más y esa es a mí, yo no voy a dejar que una experiencia mala afecte mi futuro, yo amo apasionadamente, yo quiero con todo el corazón, me fascina el amor y el desamor, me encanta expresar los sentimientos por eso soy cantante”.

Al preguntarle si se siente inalcanzable o si los pretendientes le tienen miedo al suegro (Pepe Aguilar) respondió que hasta a ella le da miedo su papá, “está padre que me tengan un poco de miedo ¿no crees?”.



En este encuentro con la prensa también le expresó su apoyo a Yuridia quien ha estado en el ojo público tras las opiniones en el programa “Ventaneando” sobre su aspecto físico.

“Yo amo a Yuridia con todo mi corazón, sacamos ‘Qué agonía’, una de las canciones más vendidas en México, (ella) nos enseña que las mujeres somos bastantes poderosas cuando nos unimos y que mi pensar, no he visto mucho, pero: el respeto al derecho ajeno es la paz y todos necesitamos respeto”.

La faceta altruiste de Ángela Aguilar

Luego de sacar al mercado unas muñecas ahora Ángela Aguilar vuelve a estar en el camino de empresaria al lanzar una línea de perfumes, cuyas ganancias una gran parte las destinará a la Asociación Gilberto AC, que ayudan en materia de vivienda, educación y a personas afectadas por desastres naturales.

“Desde pequeña los aromas han sido muy importantes porque asocio mucho el olor con los recuerdos, cuando llego al rancho de mis abuelos, que en paz descansen, sé que huele a guayaba porque tenían muchos árboles de guayaba o si entro a la cocina va a oler a sopa de fideo, cuando me fui de viaje, quizá a la playa, ese olor a mar, a brisa me hace recordar”.

Antes de cantar en cualquier espectáculo, dijo, se acaba media botella por si alguna persona se le acerca, por lo que la considera como un accesorio para todos los días.

Informó que toda la línea de perfumes fue pensado en su abuela Flor Silvestre “porque está en mi sangre, no puedo no pensar en ella, crecí y viví con ella, el (perfume) rojo son puras flores silvestres, siempre tengo ahí un poquito de mi abuela”.

Confesó que estos perfumes iban a lanzarse después pero fue a hablar con diversas personas para saber su opinión acerca de esta idea de negocio.

“Ni siquiera les enseñé cómo olían, ni cómo se veían y me dijeron que mejor sacara otra canción y otro disco, que yo me dedicara a vender discos y me enojé y por eso están aquí”.

Durante el evento de presentación acudieron figuras como Guadalupe Pineda, Kunno, su hermano y padre Leonardo y Pepe Aguilar, Yuri, José Luis Roma, entre otros.



