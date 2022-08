Andy Benavides anuncia su embarazo y en redes sociales se preguntan de quién es el bebé

Andy Benavides anunció que está embarazada con una sorpresiva publicación en la que acompañan sus tres hijas; Andy, Aria y Alía. La publicación de la influencer causó revuelo entre sus seguidores, como ocurre con la mayoría de sus posts, luego de que mostrara la fotografía de uno de sus ultrasonidos, pero esta noticia generó que la redes sociales crearan una serie de teorías en torno a su estado, al sugerir que el bebé que viene en camino podría ser de otro hombre que no es su esposo, “Tavo” Leal.

El mes pasado, Gustavo Leal Cavazos fue detenido en el municipio de San Pedro Garza García, en Monterrey, luego de ser acusado de atacar, con un aparato de descargas eléctricas, a un cirujano plástico de la región que había colaborado con Andy en el pasado. La agresión ocurrió en las inmediaciones del Hospital Christus Muguerza. En ese momento, la influencer salió en defensa de su esposo, con quien contrajo nupcias en 2015.

En una de sus historias de Instagram, Benavides señaló que la detención de su esposo se había debido a “un lamentable altercado” y que la situación se había aclarado, luego de que se realizara el debido proceso, por lo que Gustavo y sus tres hijas se encontraban con ella en casa.

“Todos los seres humanos cometemos errores y pido disculpas a quien se haya sentido ofendido por esta situación”, escribió.

Un mes más tarde, otra noticia importante llegó a la vida de Andy, pero no se trató de un proceso legal, sino de la llegada de su cuarto hijo: “Baby number 4 on the way. Gracias Dios por una nueva bendición en nuestras vidas”, se lee en la más reciente publicación de la denominada “It girl” regiomontana.

Y aunque muchos de los comentarios de sus seguidores denotan alegría por la llegada de otro miembro de la familia Leal Benavides, también hay quienes han difundido diferentes teorías sobre el embarazo de la influencer, derivado del altercado que protagonizó su esposo, sugiriendo que el hijo que espera Andy podría no ser del padre de sus hijas, sino del cirujano con el que colaboró y fue agredido en julio de 2022.

Esta es la primera vez que el nombre de Andy es relacionado con un tema relativo a su carrera como influencer y consejera de moda, pues desde que abrió un “fashion blog” en 2015, se ganó el reconocimiento de las redes sociales, gracias a los contenidos donde habla de tendencias y sobre su experiencia como madre y abogada, profesión a la que se dedicó antes de probar suerte en redes sociales.

