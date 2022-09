Desde Andrew Garfield hasta Zendaya, así fue la alfombra dorada de los Emmy

Mucho glamour derrocharon las celebridades durante la alfombra dorada de la edición 74 de los premios Emmy a lo mejor de la televisión, por donde desfilaron estrellas nominadas, caras nuevas y leyendas en la pantalla chica.

Andrew Garfield, Steve Martin, Quinta Brunson, Hannah Waddingham son algunas de las muchas personalidades que llegaron a esta reunión.

Así como Lee Jung-Jae & Jung Ho-Yeon de la “Squid game”, Zendaya de “Euphoria”, Amanda Seyfried de “The dropout” y Sarah Paulson nominada por “Impeachment: American crime story”, además de Ben Stiller nominado por dirección en una serie drama por “Severance”.

“Sientes como actor la vulnerabilidad y creo que como director sientes la empatía con lo que está viviendo el actor, es más fácil cuando tienes esta experiencia”, mencionó Stiller quien no sabe si actuará en “Severance”, pero sí le gusta dirigirla.

Una de las primeras actrices en llegar fue la estadounidense Sheryl Lee Ralph, quien está nominada a mejor actriz de reparto en una serie de comedia por “Abbott elementary” y que lució una larga trenza con brillantes.

Lee también: Usuarios estallan y acusan a los Emmy de fraude tras la derrota de Rhea Seehorn

“Todo lo que es negro, es todo menos básico, es eterno, es algo que dura para siempre”, dijo respecto a su look y a su llegada a esta gala opinó que se siente mejor de lo que se podría imaginar.

“Estar aquí, salir, escuchar cómo gritan tu nombre, te hacen sentir que todo el mundo quiere que ganes y al final me siento como una ganadora por eso, siento la energía, los ángeles que me están iluminando para que aprecie todo el momento.

También dio un mensaje de ánimo para que las personas sigan luchando por sus sueños. “No se te ocurra rendirte, ni dejar de creer en ti y en tus sueños porque no importa lo que pase, si algo es para ti, nunca va alejarse de ti, tienes que creer en ti y creer que puedes lograr todo lo que quieras”.

Otros famosos que llegaron fueron:, la presentadora Natalie Zea, Laura Linney (“Ozark”), Bob Odenkirk (“Better call Saul”), Tyler James Williams (“Abbott elementary”), Molly Shannon (“The white lotus”) y Kenan Thompson quien debutará como conductor en los Emmy.

Los actores surcoreanos Lee Jung-Jae & Jung Ho-Yeon de “Squid game” no podían creer las nominaciones a esta serie de Netflix

Connie Britton quien está nominada como Mejor Actriz de Reparto por “The White Lotus” compartió la ocasión en que Barack Obama elogió su trabajo y expresó que se sintió cómoda al tener el pelo recogido este día.

Lee también: Así reaccionó Zendaya luego de que aseguraran que es demasiado grande para salir con Leonardo Dicaprio

“No tenía la más mínima idea (de que él era fan de mi trabajo), cuando lo conocí por primera vez me dijo: ‘me encanta tu papel’ y yo casi me desmayo, no me lo esperaba.

“Hoy vamos a celebrar no importa qué pase, esto es una fiesta de la televisión, es emocionante estar aquí con todo el elenco”.

Elle Fanning, nominada como actriz protagónica en una serie de comedia por “The Great”, platicó en su primera vez en los Emmy, que siempre ha estado inspirada por el viejo Hollywood, sobre todo en los vestuarios que se les hacían a las actrices.

Sobre la serie en la que actúa habló que “de repente te transformas en otra persona, tienes un corset, una peluca gigante y estás interpretando a Catalina “la grande”.

Dos actores que también llegaron a esta cita y que han sido nominados por primera vez han sido Alexandra Daddario (“The white lotus”) así como Himesh Patel (“Station eleven”).

Daddario con un vestido Dior opinó que estar aquí es como estar “en una fiesta de niños” e invitó al público a seguir sus instintos y saber cuando alguna situación está equivocada.

Patel, protagonista de la cinta “Yesterday” se enteró de su nominación cuando estaba visitando a sus padres y no podía celebrar en ese momento, pero sin duda se emocionó.

Hannah Waddingham, nominada a actriz de reparto en una serie de comedia por “Ted Lasso” portó un vestido Dolce & Gabbana con unos tenis blancos que no podían verse por el largo de su atuendo.

Quinta Brunson (“Abbott elementary) llegó con un vestido brilloso, quien tiene tres nominaciones por ser protagonista, por escribir y producir.

Seth Meyers (“Late night with seth Meyers”), Issa Rae (“Insecure”), Lili James (“Pam & Tommy”), Bowen Yang (“Saturday night live”), Nicholas Braun (“Succession”), Martin Short y Steve Martin (“Only murders in the building”), Henry Winckler (Barry), Kate McKinnon (“Saturdary night live”) Jake Lacy (“The white lotus”), Rachel Brosnahan (“The marvelous mrs. Maisel”), Adam Scott (“Severance”), Christina Ricci (“Yelllow jackets”) también desfilaron.

La serie con más nominaciones es “Succession” que tiene un récord de 25 categorías, de las cuales 14 son por actuación, “Euphoria” tiene 16 postulaciones y “Ted Lasso” 20.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

rmlgv