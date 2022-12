Andrés Palacios cree que fue el Tenoch Huerta de la tv

Andrés Palacios aplaude que Tenoch Huerta esté triunfando en Marvel porque se siente identificado con el estereotipo que el intérprete de Namor representa en la pantalla. Él en su momento tuvo que ir en contra de la industria en las telenovelas por ser un galán que no era güero.

“Es algo q he he pensado desde siempre porque finalmente en la industria ciertos estereotipos y conceptos se han ido afianzando, considero que es muy importante que los que no somos de ciertos colores podamos estar dentro de la industria, finalmente se trata de interpretar personajes y si eso beneficia el color que nos tocó sin pedirlo, trabajemos en eso”, expresó.

Luz Elena González se lleva el susto de la Navidad

Vaya susto que se llevó Luz Elena González durante la inauguración de la experiencia navideña en Santa Fe: Navidalia, pues al llegar a la alfombra roja acompañada por su familia, un pequeño amigo de uno de sus hijos se desmayó, al preguntarle por qué ocurrió eso respondió que fue por los nervios de ver a tantas cámaras de televisión y descartó que tuviera alguna enfermedad. “Mira cómo estoy porque ahorita quiero ir a verlo, nunca había pasado, es el mejor amigo de Majo desde maternal, tienen ocho años de amigos y nunca había pasado, pero fue todo, la emoción, son las cámaras, no sé. Mi esposo se fue con Santi y la enfermera, qué bueno que veníamos con enfermera también. De hecho, sí “(yo vengo como responsable del niño), voy a verlo porque sí me angustié mucho”.



Foto vía @luzelenaglezz

Pato Borghetti festeja al triple

El conductor de Venga la Alegría, Pato Borghetti festejó por partida triple ayer: porque su selección argentina pasó a cuartos de final de la Copa del Mundo de Qatar, al vencer a Países Bajos en tanda de penaltis, porque se encuentra vacacionando en la Riviera Maya con su familia y porque llegó al millón de seguidores en Instagram. Sin duda, el argentino es uno de los personajes más queridos del país que adoptó desde joven, México.



Foto: Hildeliza Lozano QUIEN, RSVP, CLUB, MEDIOS DE ESPECTACULOS, archivo El Universal

