Andrés García se adapta a su enfermedad

Andrés García prefiere ya no hablar nada de su hija Andrea.

Después de que el actor presentó varias complicaciones de salud y subió un video a su canal de YouTube titulado “Se acerca el final de la última leyenda del cine mexicano”, no sólo sus fans quedaron alarmados, sino también su hija, con quien tenía un distanciamiento tras acusarlo de abuso sexual.

Hace unos días, Andrea afirmó que habló con él y que se reconciliaron, sin embargo, en entrevista con EL UNIVERSAL el actor quiso hablar de su salud, pero no de la relación con su hija.

“En realidad no quiero tocar ese tema”, dijo García, de 81 años, de manera tajante.

A lo largo de su carrera, el también productor se ha enfrentado a distintas enfermedades graves, como la leucemia y el cáncer, las cuales superó y que le dejaron experiencias que recuerda con optimismo. Mientras era atendido de una caída que sufrió en los últimos días, le detectaron cirrosis, una enfermedad del hígado que él atribuye al consumo de alcohol que mantuvo durante su vida.

“Estoy aprendiendo a lidiar con esta enfermedad que me obliga a una dieta blanda y me provoca soltura del estómago, he aprendido a controlar eso poco a poco, aunque me está costando trabajo adaptarme a la dieta blanda”, detalló al teléfono.

En el video que subió hace dos semanas y que ya tiene más de 700 mil reproducciones afirmó que se ha sentido cansado y débil: “Con certeza les digo, siento que estoy cerca de mi final”.

Sin embargo, el actor dijo que ha buscado adaptarse a la nueva condición que le exige la enfermedad.

“He estado pendiente de aprender qué hago para controlar el exceso de idas al baño que provoca la cirrosis. Lo tengo que aprender para vivir”, expresó.

Y si bien cuenta con el apoyo de su pareja, Margarita Portillo, ella comentó que el actor tiene poca disposición para realizar ciertas actividades cotidianas

Andrés explicó que su ausencia como youtuber se debe a un problema familiar que atraviesa uno de sus colaboradores, pero que él está preparado para volver a grabar pronto.

“El amigo que me ayuda a hacer los videos lamentablemente tuvo un problema familiar, espero que la semana que viene podamos trabajar otra vez”.

ANDRÉS GARCÍA

Actor

“Estoy aprendiendo a lidiar con esta enfermedad que me obliga a una dieta blanda, he aprendido a controlar eso poco a poco”