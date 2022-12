La relación entre Andrés García y su hijo Leonardo ha tenido sus altas y bajas a lo largo de los años, el carácter del actor de 81 años es complicado, él actualmente lucha contra una fuerte neumonía que ha afectado su voz, y ante la polémica por las declaraciones encontradas entre Margarita Portillo y Leonardo, el hijo del actor revela cómo está el panorama financiero de su padre.

Leonardo platicó que hace aproximadamente cinco meses visitó en compañía de su novia a su padre en Acapulco, y que en esa reunión le comentó que Andrés López Portillo, hijo de su esposa Margarita, había vendido El Castillo, una propiedad del actor ubicada en El Pedregal, pero que tenía días que no le respondía el teléfono.

“Hace un mes no me contesta y no me ha mandado dinero; nada más me dio un jeep y un millón d de pesos”, fueron las palabras de Andrés según contó Leonardo a Gustavo Adolfo Infante.

El Castillo está valuada en unos 60 millones de pesos, según Leonardo, por lo que confesó no saber por qué Margarita dice que "no hay dinero", si su hijo Andrés acaba de vender esa propiedad y además, hace tiempo un rancho que también se encuentra en el Pedregal y que el exgalán del cine mexicano le habría regalado al hijo de su esposa.

Leonado García alcaró que hace tiempo su padre le ofreció El Castillo, pero él no quiso aceptarlo, y ahora que ya se vendió, cuestiona que su padre sólo haya recibido un millón y un jepp.

A través de un comunidado dado a conocer hace unos días, Leonardo expresó su descontento por las declaraciones de Margarita, quien aseguró que los hijos de Andrés García no están al pendiente de él de ningua forma, ni presencial ni económica.

Cuando Andrés García salió del hospital tras sufrir una sobredosis de cocaína, reapareció en un video en el que desde la cama habla por teléfono con Leonardo y lo reprende por "hablar mal de su esposa Margarita".

En distintas ocasiones, Andrés García se ha lanzado en contra de Leonanrdo y ha defendido a Margarita y a Andrés, el hijo de ella.

La salud de Andrés García

Luego de que el actor fuera rescatado por Margarita, quien lo llevó al hospital y lo restablecieron de una sobredosis, ahora se recupera de una neumonía que le afectó mucho la voz.

A lo largo de su carrera, el también productor se ha enfrentado a distintas enfermedades graves, como la leucemia y el cáncer, las cuales superó y que le dejaron experiencias que recuerda con optimismo.

Mientras era atendido de una caída que sufrió hace semanas, le detectaron cirrosis, una enfermedad del hígado que él atribuye al consumo de alcohol que mantuvo durante su vida.

