"Yo no quisiera morirme pero eso a todos nos pasa", se escucha en la canción que Germán Lizárraga y Las Estrellas de Sinaloa interpretaron frente a Andrés García en una fiesta sorpresa para el actor que se llevó a cabo en su casa de Acapulco.

La agrupación, liderada por Germán Lizárraga, le sacó una sonrisa al histrión de 81 años, quien ha estado muy delicado de salud en las últimas semanas; García se mostró contento junto a su esposa y otros invitados disfrutando de la música sinaloense.

Hace unos días, el galán de la televisión mexicana dio el nombre de la canción que le gustaría sonara en su funeral: "Casquillos de mi cuerno"; la agrupación le cantó ese tema y otros que amenizaron el momento.

Con bastón en mano y fumando puro, es como Andrés disfrutó del encuentro que fue toda una sorpresa para él.

Andrés le regaló su sombrero a Germán Lizárraga. Captura.

Desde que Andrés García se cayó en su casa, su salud se ha venido abajo, la cirrosis hepática que padece lo ha llevado en varias ocasiones al hospital; el propio actor ha confesado que se siente débil y cansado, y que muy probablemente estaría viviendo sus últimos días.





Letra de "Casquillos de mi cuerno"

Yo no quisiera morirme

Pero eso a todos nos pasa

Por eso cuando me muera

Que me velen en mi casa

No me anden con papelitos

Y entierrenme con la banda.

Tambien quisiera pedirles

Y lo que digo es la neta

Que allá por la madrugada

Ráfagas de metralleta

Y con mi pistola cromada

Truenen la carga completa.

Todas las que me quisieron que estén

Juntito conmigo y a los que

Quieran un pase que les muelan un ladrillo

Y los que quieran alegrarce

Denle botellas de vino.

A mis amigos del jale que siempre me han

Apreciado les voi a dar un consejo

Anden siempre con cuidado la confianza

Mato al hombre eso esta bien comprobado.

Tambien quisiera pedirles

Y lo que digo es la neta

Que allá por la madrugada

Rafagas de metralleta

Y con mi pistola cromada

Truenen la carga completa.

Me iré feliz cuando muera

Al fin que nadie es eterno y no

Sé pa' donde vaya si pal cielo

O al infierno pero me adornan

Mi tumba con casquillos de mi cuerno´.



