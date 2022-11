Andrea, hija del galán del cine mexicano, Andrés García, se encuentra una vez más bajo de los reflectores, pues luego de que la conductora revelara que su padre se había distanciado de ella, nuevamente, y ésta intentara acercarse por el grave estado de salud que ha enfrentado el actor desde algunos meses atrás, detalló que el protagonista de “Pedro Navaja” está teniendo problemas de claridad mental.

Hace unos días, el propio actor informó a sus seguidores, a través de su canal de Youtube, sobre las complicaciones que ha padecido por lo que se encendieron las alarmas tanto de su familia como de los fans.

Fue en una entrevista con la periodista Nelssie Carrillo donde Andrea expresó que la situación es delicada y pidió que se tenga tacto para tocar el tema: “Las declaraciones, tanto personales como públicas de mi santo señor padre, pues también son parte de su proceso, de su enfermedad, que es una situación bien delicada y bien dolorosa, entonces, tanto nosotros como familia, y yo los invito que ustedes como prensa y la audiencia, lo tomen con mucha compasión y con mucha perspectiva”, dijo.

Informó que la claridad mental de su padre está deteriorándose, complicación que relacionó con el mal funcionamiento de su hígado: “Por el mismo proceso, las personitas a veces pierden la claridad mental, yo he consultado mucho con doctores, incluso hay un proceso que es... el hígado ya no puede procesar las toxinas, entonces se van al cerebro… a veces, aunque uno se quiera comunicar con la persona, no es como cuando una persona está completamente sana, de que, bueno, se te baja el coraje y ya hablamos, no hay esa vía de comunicación”, contó.

Andrea retomó el tema del “coraje” debido a que el propio actor externó que no quería ver a su hija, ya que asegura ella lo acusó de acoso y también de brujería, pese a que en otros momentos la conductora ha negado las declaraciones de su padre.

A pesar de la difícil relación que llevan, Andrea dijo que hubo un momento en que se comunicó con Andres, sin embargo, él la bloqueó al siguiente día: “Fue precioso, nos dijimos que nos amábamos y todo precioso, pero ya después, al otro día, volvió el mismo patrón, no me contestó el teléfono, me bloqueó, tengo cero acceso”.

Debido al estado de salud del famoso, Andrea comentó que es duro enfrentar la distancia pero lo respeta porque es parte del proceso.

“Hay que respetárselo con mucho honor y con mucho cariño. Mi compasión y mi conciencia de procesar lo que está pasando va primero, aunque me den hasta con la cubeta”, concluyó.

Hasta el momento, Andrés no ha hecho ningún comentario al respecto.

