Andrea Rodríguez asegura que el embarazo de su sobrina, Andrea Escalona, ha unido a todo el elenco de “Hoy”  

Antes de la inesperada muerte de la productora Magda Rodríguez, su hermana, Andrea Rodríguez y ella hicieron una promesa, convertirse en una madre para los hijos de la otra si es que algún día una de ellas llegaba a faltar.

Hoy más que nunca, Andrea está decidida a cumplir con su palabra, por eso ahora que su sobrina Andrea Escalona reveló que se encuentra en la espera de su primer bebé, la productora del programa Hoy no se ha despegado ella y la acompañado y cuidado como una verdadera madre.

"Ella (Magda) me decía que si un día faltaba me encargaba mucho a Andrea, yo le prometí que sería una mamá para ella, que estaría en todos los momentos en que me necesitara y yo también le pedí que si algo me pasaba le encargaba a mis hijas; entonces es un compromiso que tengo por amor y cariño", dijo Rodríguez en entrevista para EL UNIVERSAL.

La productora también explicó que fue una de las primeras personas en enterarse del bebé que viene en camino; sin embargo, decidió guardar el secreto hasta que pasaran los primeros meses y para poder sorprender al resto del elenco del matutino, aunque confesó que no fue nada fácil, pues algunos de ellos ya empezaban a sospechar.

"(Tania Rincón) Comenzó a ver en el camerino que Andrea traía ácido fólico, que traía vitamina C, que no podía hacer los ejercicios porque según tenía una hernia; entonces un día llegó y le dijo: 'felicidades por tu hernia', así que Andrea le contó pero todos los demás no sabían nada. Algunos ya lo sospechaban, Martha Figueroa ya le había dicho: 'creo que estás embarazada, vete hacer una prueba, estoy casi segura'", agregó.

Rodríguez comentó que, tras desvelar la hermosa la noticia, el ambiente en el foro de grabación ha cambiado, se ha llenado de alegría y se respira un atmósfera de amor. Incluso les ha inyectado ánimos para planear lo que vendrá en el verano, como un viaje que harán a Oaxaca, el regreso del camioncito, entre otras cosas.

"Desde hace unos dos años el ambiente de trabajo en “Hoy” es muy lindo, por eso cuando recibieron la noticia todo mundo comenzó a decir, 'sí ya me lo imaginaba', 'yo sabía que estaba comiendo de más', en fin; al final este nene viene a agrandar la familia del programa y cuando se lo comentamos a mi jefe nos dijo que hace mucho no había un bebé en Hoy, desde que Galilea tuvo a su hijo, la verdad es que estamos muy contentos".

Eso sí, adelantó que todos se han puesto de acuerdo para cuidar a la futura mamá y eso incluye que su dinámica dentro del programa cambie un poco:

"Andrea seguirá participando en la sección de ejercicio, pero será con rutinas de bajo impacto, con ejercicios que puede hacer cualquier embarazada; tampoco formará parte de las dinámicas donde pueda caerse, porque ella es muy competitiva, pero todo lo demás seguirá igual".

Además, Escalona compartirá cada etapa de su embarazo con el público a través de secciones que irán dirigidas para todas las mujeres que, al igual que ella, se encuentran en la dulce esperase o mamás primerizas que no tienen a quien recurrir

"Estamos buscando contenido al respecto y otras cosas interesantes, para enseñarles a las mujeres que están pasando por este proceso igual que ella. Curiosamente estábamos buscando revistas de bebés y ya no existen, no hay ni una sola revista, como hay cosas que han desaparecido y no nos hemos dado cuenta, pero las mamás son un público importante que tiene dudas y recurriremos directamente a los especialistas".

Entre los planes que tiene para Andrea, la productora explicó que regresará una sección para mamás y aprovecharán todo el tiempo que Andrea pueda seguir en el programa, ya que después del parto, la también actriz se tomará un descanso para poder dedicarse po completo a para estar con su bebé.

