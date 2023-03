Andrea Noli reconoce que fue un error entrometerse en el matrimonio de Jorge Salinas

A 16 años del nacimiento de su hija Valentina, Andrea Noli reconoce que haberse involucrado con un hombre casado como lo era en esa época Jorge Salinas fue un error, situación que no repetiría nunca, ya que con los años aprendió de sus errores, sin embargo, en la actualidad, asegura que es muy dichosa en compañía de su unigénita, quien toma de la mejor manera los ataques que hacen de su madre en redes sociales.

La actriz mexicana estuvo de visita en el canal de YouTube de Mara Patricia Castañeda, en el que hablaron de los inicios de su carrera en Televisa y de un incómodo beso que vivió a lado de Jaime Garza en una de las escenas de “Canción de amor”, sin embargo, la entrevista se concentró en uno de los temas que más ha llamado la atención en la vida de la actriz.

Casi dos décadas atrás, Noli protagonizó un escándalo mediático a lado de Jorge Salinas, con quien sostuvo una relación extramarital; en esa época, el actor mexicano estaba casado con la modelo peruana Fátima Boggio, sin embargo, el noviazgo entre Andrea y el protagonista de telenovelas terminó cuando ella se enteró de que estaba embarazada.

Noli le confesó a Castañeda que su embarazo no fue planeado y, en retrospectiva, reflexionó que de no haberse dado por sorpresa, probablemente, no sería madre, debido a que nunca sostuvo relaciones muy duraderas, aunado a que creció en un núcleo familiar fracturado pues su madre y padre se divorciaron y, luego de eso, su progenitora se casó de nuevo, en más de una ocasión.

Andrea recuerda en, en 2005, mientras grababa la serie de “Ni una vez más”, una de las maquillistas de la producción se acercó a ella y le preguntó si había posibilidades de que estuviera embarazada, debido a que mientras le retocaba el maquillaje se percató de que las venas de sus senos lucían exaltadas y aunque la actriz se mostró escéptica, en principio, inmediatamente fue a la farmacia y en el camper se enteró de que esperaba a su hija.

En ese momento, la actriz relató que se quedó sorprendida y vivió sólo cinco minutos de duda, pues sólo de pensar que tener un bebé representaría dar vida a un ser, no lo pensó ni dos veces y se comunicó con su mamá para darle la noticia, quien se mostró muy entusiasta, expresándole que era lo mejor que podría sucederle, pero a diferencia de la dicha de su madre, cuando se puso en contacto para darle la noticia al padre de su hija, no volvió a saber de él:

“Fue una circunstancia que me tomó por sorpresa y cuando lo descubrí, asumí que iba a serlo sola y que estaba lista, dije: ´-Ok, tengo la edad, tengo trabajo, tengo la capacidad, voy sola, puedo, lo decidí y así fue”, compartió.

Aunque no perdió de vista que, durante el proceso de gestación, vivió el asedio de medios y paparazzi:

“A partir de eso tuve paparazzi afuera de mi casa todos los días, todo el día, hasta que nació Valentina, dentro del hospital… o sea sí fue una pesadilla”.

Sin embargo, la actriz aclaró que, luego de cometer el error de haberse relacionado con una persona casada, en la actualidad busca ser cada días más congruente con sus acciones para llevar una vida tranquila.

“Estaba embarazada de un hombre que amaba mucho, aunque no fuera mi pareja, era fruto de un amor aunque fuera prohibido, aunque fuera lo que fuera (…) yo tenía muy claro lo que había hecho, sí estoy de acuerdo hoy en día, es un error, uno no debe de meterse en relaciones que ya son comprometidas, es algo que no volvería hacer nunca jamás en mi vida”, declaró.

En contemporaneidad, cuenta que Valentina y ella han crecido juntas, pues sostienen una gran comunicación, por lo que reveló que fue con la edad y con el paso del tiempo que le contó a su hija como se habían dado las circunstancias con su padre, situación que la joven ha tomado con sabiduría, por lo que la actriz asegura que no siente que su hija esté desprotegida o vulnerable frente a los ataques que podría ser víctima en redes sociales, ya que hasta los propios fans de la actriz salen en su defensa.

