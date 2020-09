Andrea Legarreta ya está en casa y mejorando del Covid-19

A más de 24 horas de haberse difundido imágenes de Andrea Legarreta ingresando al hospital en una cápsula, esto con el fin de evitar una propagación del coronavirus SARS-CoV-2, la conductora del programa "Hoy" ha compartido nuevas noticias, pues ha asegurado que ya se encuentra recuperándose del Covid-19 en su casa.

En la instantánea donde se da muestra de la unidad que tiene la familia para atravesar este duro momento, la estrella de tv aseguró que cada vez está mejorando un poco más, además que sus pulmones ya se encuentran mejor, esto luego que fuera hospitalizada por una neumonía.

En la publicación agradeció en repetidas ocasiones a Dios por su mejoría, así como a los fans porque están al tanto de ella y porque son sus mensajes de apoyo ellla se siente mejor, prometiendo que pronto estará al 100.

"Día a día mejorando... Mis pulmones están desinflamando y al ser una neumonía leve que está cediendo, me dejaron venir a casa a continuar con el tratamiento", aseguró la esposa del cantante Erik Rubín y mamá de Mia y Nina Rubín.

"También es una buena noticia que al ser neumonía leve, me dicen los doctores mis pulmones no tendrán secuelas negativas ni daño. ¡Gracias a todo el personal de los hospitales! Son unos Guerreros que merecen nuestra admiración, reconocimiento y respeto", agregó la conductora de 49 años.



Andrea Legarreta compartió ayer desde el hospital que acudió al hospital para que le realizaran una tomografía, y resultó que tenía neumonía, por lo que el doctor le recomendó permanecer ahí un par de días para estar en observación, aunque hoy como se vio su mejoría ha sido bastante, además que el riesgo es menor, por lo que ha podido continuar con su tratamiento en casa.

“No tengo nada grave, no estoy delicada; están ellos viendo cómo se desarrolla esta neumonía y lo que no quieren es que sea algo de riesgo, me están dando los medicamentos vía intravenosa, no tengo oxígeno, me siento bien”, detalló.

Fue el 31 de agosto cuando se dio a conocer que la famosa de la televisión era la primera persona del programa "Hoy" en padecer Covid-19, motivo por el cual se había ausentado del foro, aunque de acuerdo con su compañera Galilea Montijo se encontraba estable.

“Ella y su familia gracias a dios se encuentran bien, se siente mal, con esta parte de que si le duele el cuerpo, la cabeza, gracias a dios todo bien, sabemos que va a estar bien, hay que pensar positivos, te queremos mucho mi Andi”, fue lo que comentó Montijo.

En México los casos positivos de Covid-19 han superado los 629 mil, además que ha habio más de 67 mil muertes a causa de la pandemia.

