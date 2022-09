Andrea Escalona revela si se comerá su placenta tras dar a luz

A punto de cumplir seis meses de embarazo, Andrea Escalona compartió algunos detalles sobre el nacimiento de su primer hijo. En un encuentro con los medios, la conductora aseguró que aún no ha pensado si tendrá un parto natural o si será cesárea, pero tampoco se romperá la cabeza, pues el que tendrá la última palabra será su médico.

Lo que sí dejó claro es que no quiere un parto en casa, pues como madre primeriza se sentirá mucho más segura de tener a todos los especialistas cercas, en caso de cualquier cosa pudiera pasar.

“Empecé a tomar clases de psicoprofiláctico, ahorita he revisado también qué onda con el agua, qué onda con tenerlo en casa… la verdad es que eso sí me da miedo como mamá primeriza, la verdad nada como tu hospital y tu doctor”, dijo en declaraciones retomadas por la periodista Berenice Ortiz.

La hija de la desaparecida Magda Rodríguez también habló sobre si entrará a la tendencia que muchas mujeres del espectáculo han hecho tan famosa: la ingesta de la placenta, pero, confesó que prefiere informarse antes de tomar una decisión al respecto

.

“Le quería preguntar a Irán Castillo, voy a hacer un reportaje de eso. Con todo respeto, me dijo mi madrina: ‘pero qué cochinada es eso’, pero dicen que tiene muchos beneficios, en una de esas me callan la boca. No sé, no estoy tan negada a nada”, agregó.

Además se dijo sumamente emocionada porque ya ha podido sentir los movimientos de su bebé, incluso reveló que tanto ella como su pareja, Marco, le hablan a la pancita y hasta le ponen música.

