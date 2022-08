Andrea Escalona deseaba más una niña

Andrea Escalona, quien está esperando a su primer hijo al lado de su pareja Marco, a quien conoció en Acapulco, comenta que deseaba que su primer bebé fuese una niña, sin embargo, agradece que esa tradición se rompa con el varón que están esperando. “He crecido en un matriarcado y se me hacía más fácil educar a una niña, yo tenía esa creencia, pero pues es igual de complicado educar a un niño que a una niña: me emociona mucho el reto de que sea un niño, me emociona que venga a romper esquemas de este matriarcado, creo que un hombre nos cae perfecto para cambiar la tradición familiar”, confiesa.

Otro sueño de Violeta Isfel: sacarle brillo a la pista

La actriz Violeta Isfel asegura que ha descubierto que una de sus pasiones también es el baile y que en la nueva obra de teatro en la que participará, “Lagunilla mi barrio”, que es un musical, podrá demostrar lo que ha aprendido y lo que le gusta hacer. “Esta obra significa una oportunidad que venía buscando hace mucho tiempo, yo moría por protagonizar un musical y sobre todo poder bailar, que descubrí que es algo que me llena el corazón, estoy poniendo toda el alma, todo el corazón”, dice Violeta, a quien ya hemos visto sacarle brillo a la pista en concursos como “Las estrellas bailan en Hoy”.



Foto: Instagram



Nadie lo ha visto pero Leonardo Ortirzgris agradece nominación

Al actor Leonardo Ortizgris le sorprendió su nominación a los Premios Ariel, en la categoría como Mejor Actor, por “Los minutos negros”, porque no esperaba que la película entrara a las ternas y no porque fuera mala, sino porque es un filme que no ha sido visto ni en plataformas o en el cine, por lo que no sabe a ciencia cierta qué se piensa de la película, pero aún así, confiesa, para él fue una grata sorpresa esta noticia y dice sentirse honrado de estar compitiendo con colegas como Alejandro Suárez, Noé Hernández, Raúl Briones y Benny Emmanuel.



Foto: Instagram

