Anahí: la dura enfermedad que atravesó en su adolescencia y pudo superar

Anahí es sin dudas una de las ex Rebelde más queridas por el público. Si bien su carrera no ha hecho más que ascender desde el éxito de la novela juvenil, lo cierto es que no todo ha sido color de rosas siempre para la cantante. Una de las batallas más duras que debió dar fue la de su lucha contra la anorexia.

Hace un tiempo, Anahí dio una entrevista en donde abrió su corazón e hizo referencia al tema. Según ella misma explicó la enfermedad la afectó mucho. Ella no solo debió hacerle frente a todas las secuelas que le trajo aparejada sino también a su salud. Si bien es un tema superado en su vida, lo cierto es que mientras padeció los trastornos alimentarios todo fue muy complejo.



La RBD explicó que su historia comenzó en plena adolescencia. Ella tenía entre 13 y 14 años cuando empezó a sufrir de anorexia. “Nunca pensé que me iba a perder tanto. A mí me pasó todo esto y es algo que no sé explicar. Mi corazón estaba enfermo”, confesó ante los medios. Fueron muchas las cosas por las que debió pasar por aquellos años mientras luchaba internamente por aceptarse a sí misma.

Incluso, Anahí reveló que no fue lo único que debió atravesar por esos tiempos. Ella detalló que durante unas vacaciones familiares su corazón se detuvo por algunos instantes. Es que la cantante sufrió un desmayo y debió ser trasladada de emergencia al hospital donde les explicaron a sus seres queridos que habían llegado justo a tiempo.

Anahí casi pierde la vida ese día. “Llegamos al hospital y lo único que recuerdo es que se me empezó a dormir todo el cuerpo, los brazos, las piernas, la boca, todo. En ese hospital tuve el corazón sin latir ocho segundos, en los cuales no se sabe qué pasó conmigo”, sostuvo la protagonista de Rebelde.