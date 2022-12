Ana Serradilla le apuesta al humor negro

Hace cinco años Ana Serradilla se encontraba en Barcelona filmando una historia de aventura, fantasía y comedia, cuando le avisaron que su perrita que se encontraba en México fallecía.

La actriz cayó casi en depresión y, aunque sabe que para muchos será una exageración, para ella, amante de los animales desde siempre, fue uno de los momentos más complicados en su vida, pues nadie cercano estaba en la ciudad para hablarlo.

“Con esa perrita era uña y mugre y no pude estar en esa despedida y proceso doloroso, pero no podía llegar así al set porque el personaje que hacía estaba en otro momento emocional. En realidad yo sólo quería estar hecha bolita llorando, pero no podía, tres meses después estaba destruida y manejando mi estrés”, recuerda la actriz.

“La pérdida de mi mascota me afectó muchísimo, además estaba en otro país, sin familia, sin nadie; eso fue todavía más duro”, añade.

Ana estaba en Europa, feliz, rodando El año de la plaga, basada en la novela homónima de Marc Pastor, interpretando a una doctora quien comienza a notar caracteristicas físicas similares entre varios fallecidos.

La historia sigue a Víctor (Iván Massagué), un hombre dolido por el rompimiento amoroso con el personaje de Ana, quien de pronto se convierte en un héroe ante una ola de fenómenos inexplicables, como la llegada de una planta de olor especial, la caída de internet y suicidios.

“(Mi personaje) es la de mente científica que comienza a descubrir algo, a preguntarse qué es eso, y comienza a buscar”, indica Serradilla.

“El protagonista está enganchado con películas de cierta época, con los acetatos y se le da esto de que cada uno crea su propia realidad, el problema es que su pesadilla se vuelve realidad”.

Ana fue invitada directamente a formar parte del elenco dirigido por Martín Ferrera (La jauría) y en el cual están Brays Efe, Silvia Abril, Eduard Benito y Miriam Giovanelli, entre otros. Al igual que la novela, es una mezcla de géneros que esperó su llegada a la pantalla grande nacional tras dos años de pandemia, aunque ya estaba lista para su exhibición.

“Es humor negro, una historia fuera de lo común y eso fue lo que me gustó. Como actriz uno pasa por el filtro de comedias románticas, abundan y siempre están al pie del cañón, pero valoro mucho como actriz que me lleguen contenidos distintos”, apunta.

“Pensé que no se estrenaría por la pandemia, pero se encontró un hueco en el cine, lo cual ahora es difícil. Tanto que se quejan de que sólo hay comedia romántica, pues esta es diferente al contenido navideño”.