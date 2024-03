Ana Martin, Mauricio Islas y Julio Camejo despiden con amor a Nicandro Díaz

Los actores Ana Martin, Mauricio Islas y Julio Camejo acudieron al velorio del productor Nicandro Díaz, a quien recuerdan con cariño y a quien agradecen todos los momentos que vivieron juntos.

La primera actriz de 77 años le costaba trabajo hablar porque dijo estar en shock por la noticia; todavía no puede creer que el realizador haya fallecido.

“Estoy en el limbo, todavía estoy en proceso de que no acepto que se haya ido, no creo, no sé. Me duele el corazón, es mi amigo de toda la vida, mi gran amigo, era un gran padre, un gran amigo, mi amigo del alma, un gran productor, creativo.

“Siempre estaba pensando cosas, era un hombre muy inteligente, por eso manejaba el sentido humor, si había un problema él agarraba el sentido y se moría de la risa, muchos lo van a extrañar porque siempre estuvo para todos”, expresó a los medios de comunicación.

Destacó la sencillez que tenía Díaz, su inteligencia y opinó que por eso miles de personas lo van a extrañar porque muchos amaban sus telenovelas. Comentó que el homenaje que se le hizo en las instalaciones de Televisa San Ángel estuvo precioso .

Mauricio Islas, agradecido

Mauricio Islas indicó que Nicandro siempre estaba dispuesto a apoyar y recordó cómo en una ocasión le quería depilar las cejas para que se le viera más el ojo; añadió que siempre estaba preocupado por su talento y equipo de producción.

“Mi primer telenovela fue ‘Carrusel de las Américas’, le tiré su moto dos veces en esa novela, fue mi primer contacto con el medio y ahí estaba Nicandro, un hombre trabajador, un gran productor, con una gran evolución y luego me tocó trabajar con él y Pedro Damián en varias producciones.

Lee también: Eduardo Yáñez destrozado por la muerte de Nicandro Díaz: "para mí todavía está vivo"

“Luego me fui de Televisa y nos encontramos varias veces fuera en Miami, en upfront y nos saludábamos con mucho cariño. La vida se nos puede ir en un segundo de la manera más inesperada”.

Islas dijo que nunca se está listo para la muerte, pero cuando alguien tiene una enfermedad por lo menos se van mentalizando, pero cuando es de golpe el hecho, es algo más impactante.

“Te pones a pensar en tu familia, en tus seres queridos, te hace reflexionar, así tocó y vengo a decirle gracias y adiós”.

Lee también: Juan Osorio se despide de Nicandro Díaz, su cómplice y hermano

Julio Camejo recuerda cuando Nicandro fue al funeral de su madre

El actor cubano Julio Camejo trabajó con el productor en la novela “La mexicana y el güero”, a quien desea recordarlo con la grandeza que él tenía y su humanidad que lo caracterizó, así como su sentido del humor.

“Como amigo era de poca madre, cuando era necesario te jalaba las riendas, fue el único productor que fue al funeral de mi madre, el único que me dio trabajo cuando estaba en el peor momento económico en mi vida, con mi hija recién nacida, mi padre en fase terminal de cáncer, fue él quien estuvo, eso es con lo que uno se queda”, concluyó.

Lee también: Novia de Nicandro Díaz lo despide con emotivo y amoroso mensaje

rad