Ana María Alvarado conquista Instagram con estos 3 looks de verano

Finalmente, Ana María Alvarado terminó por confirmar que sus peleas con Maxine Woodside eran ciertas. Luego de 32 años en el programa Todo para la mujer, de la cadena Radio Fórmula, terminó siendo despedida por la mujer que la comandaba desde hacía años. El 31 de enero fue su última aparición y ella aprovechó la oportunidad de despedirse de sus seguidores.

“Lamento comunicarles que Maxine me despidió”, sostuvo Ana María Alvarado al revelar que “se acabó mi ciclo en el programa de 32 años ininterrumpidos de estar trabajando todos los días, que no falté más que en vacaciones y honrosas excepciones como enfermedad, pero la verdad siempre fui muy cumplida, profesional, atenta a todas mis labores, a donde me mandaban, viajes, entrevistas, eventos, siempre lo cumplí al 100 por ciento”.

Justamente, los días previos a ser despedida por Maxine Woodside, la conductora se tomó unos días de descanso en Cozumel. Hay quienes las llaman sus fotos prohibidas, ya que con anterioridad había estado en el mismo lugar para su cumpleaños en noviembre pasado. Lo cierto es que, sin dudas, ahora tendrá más tiempo de disfrutar de la playa y el mar y de presumir su silueta a los 54 años.

Estas son las 3 fotos de Ana María Alvarado más llamativas en traje de baño

A mediados de enero, Ana María Alvarado mostró varias fotos desde su cuenta de Instagram de su descanso. Ella por fin sentía que había una pausa en los conflictos con Woodside y también con los escándalos que había protagonizado con Gustavo Adolfo Infante. Así fue como decidió pasar unos días en las playas de Cozumel donde mostró su bikini fucsia.



Pero esta no fue la primera vez que Ana María Alvarado posó en su cuenta de Instagram en traje de baño. En marzo del 2022 le dedicó una foto a sus “haters”. Desde Cancún se dejó ver dentro de un spa demostrando que pese a todo lo que se decía no dejaba de ser una de las conductoras más bellas.



A mediados del 2022, Ana María Alvarado volvió a elegir Cancún para relajarse. A bordo de una lancha conquistó a los usuarios de Instagram con una bikini de color morada con detalles en blanco.



Otra de las fotos más llamativas de Ana María Alvarado data de algunos años atrás. “Pues ya que ... critíquenme”, sostuvo cuando posó para la cámara con un traje de baño bien ochentoso.