Ana Gabriel creía que su cámara estaba apagada mientras regañaba a una de sus empleadas

Ana Gabriel vuelve a ser el foco de las criticas, luego de que reprendiera a una mujer que forma parte de su equipo de trabajo, sin embargo, la cantante no se percató que cuando puso pausa a su transmisión, el video continuó y todos sus seguidores pudieron ser testigos de la intolerancia con la que se refirió a su empleada, a quien le habló con una voz subida de tono y hasta hizo algunos ademanes que, de acuerdo con las redes sociales, denotaban impaciencia e inflexibilidad.

En los últimos meses, la cantante mexicana -originaria de Guamúchil, Sinaloa- ha causado polémica debido la forma en que se comporta, pues apenas hace un mes, a finales de febrero, fue abucheada por su propio público por hacer comentarios de connotación política antes de dar inicio a uno de los conciertos que ofreció en Estados Unidos, como parte de la inauguración de su gira "Por amor a ustedes".

En aquella ocasión, Ana Gabriel subió al escenario del Kia Forum de Inglewood en Los Ángeles, en el que se dio un par de minutos para demostrar su descontento ante la reforma electoral, propuesta por el actual gobierno, por lo que destacó que estaba a favor de la marcha del INE la cual, tendría lugar sólo un día después de su recital. “Tenemos que defender al INE porque de esa manera defendemos a México”, expuso a la audiencia.

Sin embargo, la reacción de sus fans no fue positiva, pues al percatarse de que hablaba de un tema político comenzaron a abuchearla y solicitarle, a gritos, que comenzara a cantar, situación que irritó a la cantante de 67 años de tal forma que no se quedó callada y arremetió en contra de quienes no la querían escucharla, pues les extendió la invitación de no acudir a sus conciertos, si lo único que deseaban era escucharla interpretar sus canciones.

Ana Gabriel llegará a nuestro país en mayo de este año con su tour "La luna de América". Foto: Instagram

“Defiendo México les guste o no... pongan el ´siri´ en su casa y ya no me escucharán hablar, nunca tomo esta actitud, la tomo cuando están de esta manera...", dijo la cantante dejando sorprendidas y sorprendidos a sus fans, a quienes les explicó que, si bien, ella es cantante, también es una ciudadana preocupada por defender a su nación y sus derechos.

En ese mismo concierto, Ana Gabriel declaró que pronto se retiraría, debido a que, tras 48 años de carrera, ya se sentía cansada y tenía el anhelo de poder descansar.

A partir de ahí, fueron muchas y muchos usuarios de redes que hablaron de la poca tolerancia de la interprete de "¿Quién como tú?", y ahora, un nuevo video que ya se hizo viral parecería sugerirlo, pues en él, la cantante estaba grabando un tutorial de maquillaje para sus seguidores, en el que mostraba como estaba delineándose los ojos, sin embargo, cuando se encontraba a medio proceso, les indicó a sus fans que detendría el tutorial por un momento porque se levantaría.

En ese instante, se puede escuchar una voz de una persona que, claramente, se encontraba en la misma habitación de Ana Gabriel, que creyó que la cantante se estaba dirigiendo a ella, por lo que le contestó con un "ok", acción que enfureció a la artista, quien al creer falsamente que había detenido la transmisión arremetió en contra de la "imprudencia" de Diana, quien parece ser su vestuarista, sin embargo el video seguía en marcha, y las personas conectadas pudieron presenciar la forma en que habló a su empleada.

"Diana... estás contestando y estoy hablándole a la gente", dice la cantante, mientras hace un brusco ademán dirigido a la cámara, para demostrar a Diana que no estaba hablando con ella, sin oque con sus fans.

"Le estoy hablando a la gente y tú contestas", reiteró. "Le estoy diciendo a la gente: ´-Ahorita regreso´, Ok me dices tú". A lo que Diana contestó: "-Pensé que me estabas diciendo a mí".

Fue así que Diana le dijo que no sabía que estaba grabando y la cantante se sorprendió de que otro miembro de su personal no le hubiera indicado a su vestuarista que estaba completamente en vivo. Tras la viralización de este contenido, la actitud de la artista ha sido señalada, debido a que demostró tener un trato grosero con sus trabajadores.

melc