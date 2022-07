Ana de la Reguera se despidió trabajando de Carmen Salinas

Era 11 de noviembre de 2021 y Carmen Salinas tenía su último llamado de grabación para la segunda temporada de la serie Ana, la locación era una iglesia de la Ciudad de México y ella terminó su trabajo justo antes de la misa de las 19:00 horas.

La producción hizo una breve pausa mientras se desarrollaba la homilía, pero al regresar se llevaron una sorpresa: la actriz estaba sola rezando y pidiendo por sus seres queridos.

“Llegaron todos los extras, como 200, todo mundo le dio un aplauso, un abrazo y nos despedimos, cual va siendo nuestra sorpresa que a las pocas horas la hospitalizan. Para mí fue una despedida muy bonita: trabajando, compartiendo con ella completamente sana, lúcida”, recordó Ana de la Reguera, creadora y protagonista de la serie.

La llegada de Carmen a esta producción fue singular. En la primera temporada, la voz interior que “no deja en paz” a Ana es su madre (interpretada por Tina Romero), pero como en esta segunda parte ella está en persona en la casa de la protagonista, necesitaban que hubiera otro personaje que hiciera de esta especie de conciencia y De la Reguera y su equipo pensaron de inmediato en Carmen.

“Marcelo Tovar (escritor y director de Ana) dijo en broma: ‘estaría increíble que Carmelita Salinas se la pasara pendejeándola’, nos dio mucha risa y comenzamos a incorporarla al guión, pero con la incertidumbre de que nos dijera que no podía. Un día me la encontré en Televisa y se lo pedí. Me dijo: ‘me encantaría, Ana’”.

Carmen le preguntó si estaba segura de que, a través de su personaje, ella se la pasara hablándole a Ana con palabras altisonantes. Como la respuesta fue afirmativa, ambas se la pasaron riendo durante toda la grabación de la serie. Su actuación quedará para la posteridad en esta segunda temporada, que se estrenará este viernes por Amazon Prime Video en más de 240 países, excepto EU y Puerto Rico, en donde saldrá por la app Pantaya.

Las aventuras de una actriz

Hace dos años, De la Reguera estrenó esta serie donde plasma algunas experiencias que ha vivido a los largo de 25 años de carrera a través del personaje de una actriz nacida de las telenovelas que busca suerte en Hollywood.

La primera entrega tuvo tan buena recepción que estuvo nominada a múltiples premios, como los GLAAD Media Awards, como Mejor serie de televisión.

“Ana siempre estuvo diseñada para tres temporadas, no se trataba de sacarse algo de la manga, desde el principio estuvo pensada para que en la segunda temporada explotara el clímax antes de la tercera. Es una comedia de enredos donde todo le sale mal, porque Ana es estereotipada y atrapada en un personaje que no le gusta”, explica la actriz.