Ana Claudia Talancón sale del hospital tras ser diagnosticada con salmonelosis: ¿Qué es esta enfermedad?

Ana Claudia Talancón, reconocida actriz y protagonista de la exitosa serie "Soy tu fan", enfrentó momentos difíciles en los últimos días que encendieron las alarmas entre sus seguidores. El pasado 6 de julio, una imagen publicada en su perfil de Instagram mostraba a Talancón en la cama de un hospital, con un evidente semblante cansado, generando preocupación y especulaciones sobre su estado de salud.

En un principio, la famosa sugirió la posibilidad de una apendicitis como causa de su ingreso hospitalario. Sin embargo, al día siguiente, a través de un video publicado en la misma red social, reveló que había sido diagnosticada con una "fuerte infección", aunque no brindó más detalles sobre la naturaleza de la misma.

Hasta el momento la actriz no ha dado más detalles sobre su estado de salud. Foto: Instagram

En el emotivo mensaje compartido en el video, Talancón agradeció el apoyo y los mensajes de aliento recibidos por parte de sus seguidores. Aunque aún se encontraba en cama junto a su fiel compañero canino, aseguró que estaba siendo bien cuidada y expresó su confianza en una pronta recuperación. No obstante, debido a su condición, ha sido difícil para ella responder personalmente a los mensajes en sus redes sociales.

"Aquí sigo, no me han dado de alta. La verdad si me he sentido muy malita, pero estoy bien cuidada y voy a mejorar”, dijo.

Captura.

Ahora, la actriz reveló que está enfrentando una salmonelosis, un padecimiento estomacal que le ha causado molestias y dolor abdominal. Con visible mejora en su semblante, compartió un nuevo clip en el que anunció que había sido dada de alta del hospital. Aunque aún experimenta cierto malestar, manifestó sentirse mucho mejor y estar en proceso de recuperación.

Además de la infección diagnosticada, Talancón mencionó que está lidiando con otro desafío relacionado con su salud, sin entrar en detalles específicos al respecto.

A pesar de los contratiempos, la actriz se mostró optimista y agradecida por el apoyo recibido, tanto de sus fanáticos como de otras personalidades del espectáculo como Sandra Echeverría y Marjorie de Sousa.

¿Qué es la salmonelosis?

De acuerdo con "Mayo Clinic", la Salmonelosis es una enfermedad bacteriana que afecta el tubo intestinal. Dicha bacteria generalmente vive en el intestino de los humanos y animales, y se expulsa en la materia fecal.

La forma de contaminación más frecuente en las personas es mediante el agua o alimentos contaminados.

¿Cuáles son los síntomas?

En la página web se señala que la infección se puede dar por ingesta de carne, huevos, carne de ave o leche no pasteurizada, y el período de incubación de este puede ser de 6 horas a 6 días.

Los posibles síntomas son: náuseas, fiebre, diarrea, vómitos, escalofríos, dolor de cabeza, sangre en las heces y cólicos estomacales.Los signos de infección pueden durar unos pocos días de la semana.

¿La salmonela es grave?

Algunas de las variaciones de la bacteria salmonela pueden llegar a provocar fiebre tifoidea, que puede ser mortal.

Captura.

