Ana Brenda Contreras habla acerca de su depresión

Con la intención de apoyar a las personas que pasen por momentos difíciles, Ana Brenda Contreras habló acerca de su depresión y de la manera en que pudo salir adelante.

A través de su canal de YouTube, la actriz confesó que desde temprana edad se mudó a la Ciudad de México y comenzó a sentir presión por cualquier motivo.

"Desde una edad muy joven empecé a sentir la presión que incluso yo misma me ponía, las situaciones que a veces no debería de vivir una chica de esa edad, una adolescente de 16 años, desde cosas tan tontas como comprar el gas".

La protagonista de "Teresa", "Dynasty" y "Corazón Indomable" admitió que ser una figura pública es difícil porque en ocasiones tiene que ocultar lo que siente.

"No dejamos de ser seres humanos que pasan muchísimas cosas que de repente no son fáciles de vivir al ojo público...Son las cosas buenas y no tan buenas de la carrera y uno las tiene que echar para adelante, las tiene que hacer bien y además entender que hay mucha gente que vive de ello y que es su chamba, nos guste o no".

La también cantante dio a conocer que comenzó a desarrollar nerviosismo y ataques de ansiedad desde el sismo que se vivió en la Ciudad de México.

"Todo mundo sabe que me tocó vivir ahí, que me tocó vivirlo muy fuerte, me tocaron vivir muchas cosas que nunca voy a olvidar, imágenes que no voy a olvidar el resto de mi vida, pero que me hacen estar agradecida de las cosas y darme cuenta que uno tiene que venir a ayudar aunque sea un poquito".

La originaria de Texas confesó que uno de sus miedos al iniciar su carrera era la posibilidad de no poder despedirse de varios miembros de su familia, situación que experimentó en varias ocasiones.

"De repente, un buen día, el peor día de todos, te hablan y te dicen '¿sabes qué? Vente porque tu papá está muy enfermo'. Yo siempre he sido muy brujita para las cosas y cuando me fui de aquí, yo sabía que en algún momento de mi vida iba a suceder que no iba a poder despedirme de ciertas personas. Me pasó con mi abuelita, con mi abuelito y me terminó pasando con mi papá".

Ana Brenda cree que el trabajar en esos momentos fue la clave para salir adelante de las pruebas que le puso la vida, a pesar de no vivir su etapa de duelo.

"Yo sí creo que el trabajo dignifica y que el trabajo te levanta. A mí el trabajo me da una sensación de poder, de productividad, de muchas cosas...Cuando estuvo reciente yo me fui a trabajar y no realicé que tenía que pasar un proceso".

A raíz de la muerte de sus familiares, de su ruptura amorosa con Iván Sánchez y de su mudanza a Atlanta, empezó a padecer de síndrome de intestino irritable (IBS, por sus siglas en inglés).

"Llegó un momento de mi vida en que temí por mi vida, por mi seguridad. Me vine a México, pedí ayuda y fui con un psiquiatra...Me ayudó, estuve mejor".



