Ana Bárbara se solidariza con Yuridia: “tiene que haber códigos de respeto”

Ana Bárbara no sólo apoya a Yuridia tras la polémica suscitada con el programa "Ventanenado", esto a raíz de que varios de sus conductores criticaran el aspecto físico de la exacadémica; la llamada "reina grupera" también se solidarizó con su colega y aseguró saber lo que siente en estos momentos, ya que cuando iniciaba su carrera también recibió fuertes ataques debido a su imagen.

Esta tarde, durante la conferencia de prensa de su gira “Bandidos tour”, la cantante revivió aquel momento amargo de su vida.

“Hace más de 20 años estaba yo embarazada de Emiliano y realmente estoy de acuerdo con que tiene que haber unos códigos de respeto a los seres humanos, no porque seamos artistas, sino por (que somos) seres humanos, así de fácil”, expresó.

La intérprete de "La trampa" reprobó que los defectos físcos, la talla, la estatura o cualquier caracterísitica que haga a una persona especial y única en cualquier sentido; sean usados como burlas, pues nadie sabe el daño tan grande que puedan causar a su autoestima.

“Las burlas tontas nunca debieron de haber existido porque efectivamente el daño colateral ni siquiera sabes, sigo creyendo que no se magnifica, pero también aprecio que hay errores y que no se deben de repetir”, agregó.



La cantante recordó que ella también fue vícitma de bullying por su aspecto físico Foto: Armando Pereda / EL UNIVERSAL

Aunque reconoce que puede haber errores en la manera de referise hacia otro ser humano, la famosa considera que no es bueno vivir del perdón, por lo que la mejor alternativa para que no se repita el escándalo que ha protagonizado Yuridia y la emisión de TV Azteca, dice, es regular el lenguaje en los medios de comunicación.

“Hay que tratar, no tratar (más bien) hay que regular que no se pueda hacer ni en radio, ni en tele, ni videos, ni en programas que sean de burlas. Una cosa es hacer comedia como lo hacen los comediantes, que también se les respeta porque hay cosas que son chistosas, pero digamos que tiene que haber algo que se respira, donde ya faltas al respeto”.

Ana Bárbara apoya a Alejandro Fernández

Otro de los temas que también causaron polémica y sobre los que Ana Bárbara opinó fue el video de que se filtró en redes sociales y donde Alejandro Fernández aparece en estado de ebriedad, durante un palenque.

La cantante es experta en este tipo de escenarios y aseguró que a lo largo de sus casi 30 años de carrera, puede enorgullecerse de siempre haber mantendio un carácter profesional.

“En mi caso yo he respetado mucho al palenquero, al gallero y no he tenido una cosa que yo me haya sentido agredida u obligada hasta ahora (a tomar alcohol en los palenques), pero entiendo lo que otros compañeros han sufrido, es lamentable que se sientan obligados o un poco incómodos”.

Sobre el caso del Potrillo, la juez de "La academia" expresó que respeta la carrera del charro, sus sentimientos y su sensibilidad.

“Yo que recuerde algo en los palenques o algo así, que me sienta violentada, no. Yo voy canto en un palenque y soy feliz; y con respecto a Alejandro Fernández, que viva y salud, porque a veces se vale un tequilita o dos o tres o cuatro o cinco o seis”.

