Ana Bárbara ha tenido varios tragos amargos en su vida, incluidos sus examores, pues no sólo ha tenido algunas relaciones tóxicas y destructivas, la cantante también reconoció que ha hecho en alguna ocasión fue infiel después de que una pareja la traicionara, pero ahora sabe que eso fue un acto que no es correcto.

“Yo rompí las ventanas de un coche de un exnovio, la verdad, para que vean que todos tenemos derecho a mejorar nuestras vidas. Me mintió y lo caché poniéndome el cuerno con otra, fue el único que hice con conocimiento de causa de los cuernos, así los vi dibujados”, declaró la cantante durante el programa de Youtube de Karla Díaz.

Acerca de este momento y sin revelar nombres, añadió que para retamar quiso pagarle con la misma moneada y terminó siéndole infiel, aunque reconoció que esa no fue la mejor decisión que hubiera tomado.

“Esa no fui yo, fue el cuerpo que me traicionó, en su momento sí fue una venganza pero igual no está bien, hubiéramos tronado, hubiera sido más leal conmigo, no con él porque yo soy muy leal a mí, he tratado de trabajar mis lealtades”.

La excrítica de La Academia recordó que tras esta situacón, su entonces galán le pidió perdón, pero ya era demasiado tarde pues el dolor era tan grande que seguía sintiendo como si tuviera una daga en el corazón.

“Entonces saqué lo de Paquita la del Barrio, ‘al que me engañe, lo engaño, al que me pegue, le pego, al que me use, lo uso, al que me quiera, lo quiero, al que me cuide, lo cuido y así quedamos parejos”.

Afortundamente eso ha quedado en el pasado y ahora la intérprete de "Bandido" tiene una bonita y estable relación con un hombre llamado Ángel, con quien incluso está comprometida y con planes de llegar hasta el altar próximamente.

